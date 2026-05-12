Piepston alarmiert Anwohner: Feuerwehr rückt zu katholischem Kindergarten in Schramberg aus

8 Die Feuerwehr leuchtet das Gebäude per Drehleiter aus und schließt so jegliche etwaig bestehende Gefahr aus. Foto: Samuel Jambrek 8 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Feuerwehr Schramberg rückte am Montag, 11. Mai, gegen 23.20 Uhr zum Katholischen Kindergarten in der Schillerstraße aus.







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Grund für die Alarmierung war, dass Anwohner einen Piepston aus dem Gebäude gehört hatten und davon ausgingen, dass einer der Rauchmelder ausgelöst haben dürfte. Dies teilte Feuerwehr-Einsatzleiter Patrick Wöhrle mit. Die Feuerwehr habe demnach das Gebäude in Augenschein genommen und geprüft, ob ein Brand vorliege. Dies vollzog sich per Drehleiter und einem Leuchten mit Lampen in die oben gelegenen Zimmer. Zudem habe sich die Wehr von einem gekippten Fenster auf der Rückseite aus Zutritt verschafft. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass das Piepen von einem der Notausgänge komme. Offenbar dürfte hier laut Wöhrle ein technischer Defekt aufgetreten sein oder sich ein Akku geleert haben.