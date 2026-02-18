Pianospiel statt Fasnachtsmusik: Klavierrecital in Kleinkems lässt das Publikum staunen

Musikalisch intensiv und mitreißend war das Klavierrecital des italienischen Pianisten Pietro Ceresini in der Kulturscheune Rabe in Kleinkems.
Für Hausherr Christian Rabe versprach der Auftritt des italienischen Pianisten einen Höhepunkt in der Geschichte seiner Kulturscheune. Und in der Tat zeigte sich Pietro Ceresini beim Klavierrecital am Freitag als ein international konzertierender Virtuose und Wettbewerbspreisträger mit Klavierpranke und einem gänzlich unfasnächtlichen Programm mit Bravourstudien.