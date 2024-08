1 Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am Freitagabend in Hechingen. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Im Hechinger Ortsteil Stetten hat ein Kellerbrand am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Beim Löschen entwickelte sich in Verbindung mit der Photovoltaikanlage ein giftiges Gas.









Zu einem Kellerbrand in der Wildermuthstraße in Stetten ist am Freitagabend ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Dies meldet die Polizei.