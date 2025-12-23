Pflegeheim Todtnau: Nikolaus besucht Senioren

Begleitet vom Nikolaus hat die konfessionsübergreifende Gruppe CaDiSo (Caritas Diakonie Soziales) kürzlich die Bewohner des Pflegeheims Todtnau zu einer Adventsfeier eingeladen.

Bei Kaffee und Linzertorte empfingen die Senioren den Nikolaus und seine Helferinnen auf ihren Wohnstationen. Dabei erfreuten sie sich am vorgetragenen Nikolausgedicht ebenso wie an den gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern.

Höhepunkt war dann der Auftritt des Nikolaus, der einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr mit CaDiSo im Pflegeheim gab und dabei sehr milde umging mit so manchem „Lausbub-Bewohner“.