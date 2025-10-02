Pflege in Meßstetten: „Jetzt muss die gesetzliche Verankerung kommen“

Am Montag im TV: Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft wirbt im Mittagsmagazin und in WISO für das „stambulante“ Modell.
Bürgermeister Frank Schroft macht sich erneut öffentlichkeitswirksam stark für das „stambulante“ Pflegekonzept, das auch in Meßstetten Einzug halten soll. Am Montag, 6. Oktober, so ist es vorgesehen, wird mit ihm ein ZDF-Interview zu diesem Thema gleich zweimal ausgestrahlt: im Mittagsmagazin – ab 12.10 Uhr bis 14 Uhr – und dann nochmals zur besten Sendezeit im Verbrauchermagazin WISO – 19.25 Uhr bis 20.15 Uhr.