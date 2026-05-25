Pfingstmarkt in Vöhringen: An diesem Tag ist der neue Dorfplatz feste Anlaufstelle

In Vöhringen ist der Krämermarkt zu Pfingsten Pflichttermin. Auch in diesem Jahr findet hier jeder etwas. Und für die notwendige Erfrischung ist auch gesorgt.
Die gute Stube von Vöhringen, nämlich der inzwischen wohnlich gestaltete Dorfplatz, war wieder allgemeiner Treffpunkt, aber erst, nachdem man ausgiebig über den Pfingstmarkt geschlendert war. Dessen Besuch gehört am Pfingstsamstag in Vöhringen fast zum guten Ton. Und: Die Regenschirm-Verkäufer brauchten gar nicht erst auszupacken, es waren eher die Schattenplätze gefragt.