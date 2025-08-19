PFAS im Elsässer Grundwasser: Behörde warnt vor Trinkwasserverzehr

Rund um den EuroAirport wurden stark erhöhte PFAS-Konzentrationen im Trinkwasser nachgewiesen. Der Flughafen soll sich nun finanziell an der Lösung beteiligen.
Im menschlichen Körper und in der Umwelt bauen sie sich nur sehr langsam ab. Sie gelten als „Chemikalien für die Ewigkeit“ und können neurologische Beschwerden verursachen, krebserregend sein oder die Schilddrüse schädigen. Die Rede ist von „PFAS“. Die Abkürzung steht für Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen, die seit den späten 1940er Jahren hergestellt werden. Rund um den EuroAirport (EAP) vor den Toren Basels ist das Grundwasser stark mit diesen Substanzen belastet. So stark, dass eine Gesundheitsgefahr besteht. Nun will sich der EAP finanziell an der Lösung der Trinkwasserproblematik im Elsass beteiligen.