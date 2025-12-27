Perspektiven für Lörrach: Oberbürgermeister Jörg Lutz fordert mehr Mut zu Reformen

Der Ton wird rauer, das Geld wird knapper: In dieser Situation fordert Lörrachs OB Jörg Lutz mehr Mut zu Reformen – auch, um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln.

Die gute Nachricht vorweg: Verwaltung und Gemeinderat haben die Konsolidierung des Lörracher Haushalts für das Jahr 2026 geschafft – ohne größere Schrammen für die Stadt, ihre Einrichtungen und Angebote. Das war angesichts des gewaltigen Drucks kein leichtes, kein selbstverständliches Unterfangen. Dass der Gemeinderat gemeinsam mit der Kommune diesen Weg gegangen ist, würdigten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic beim Jahrespressegespräch im Rathaus. Indes sei klar, so Lutz, dass dieses Resultat nur eine Zwischenetappe auf einem längeren Weg sein kann. Ein Ziel: Städte und Gemeinden wieder robuster aufzustellen für ihre vielfältigen Aufgaben.

Die Debattenkultur verändert sich Die Kommune werde ihren Beitrag hierzu leisten, so Lutz. Einfacher werde dies künftig nicht. Denn: Zum einen fehle der Stadt die angemessene Unterstützung von Bund und Land, zum anderen zeige sich – nicht nur in Lörrach – eine Koordinatenverschiebung in den politischen Gremien. Der Ton werde zunehmend rauer, die Debattenkultur verändere sich: „Das ist nie ein gutes Zeichen.“

Bei den großen Linien sieht Lutz die übergeordneten Ebenen in der Pflicht. Die Menschen warteten auf wirksame Reformen, mit denen die Zukunft gestaltet werden kann. Mobilität, Klimaschutz, Wohnen, Energiestandards, Rente seien zentrale Themen, bei denen Bürger zu Recht klare Leitlinien erwarteten. Und bei all diesen Prozessen sei eines ausdrücklich notwendig: „Bürokratie runter!“, appellierte Lutz in einer für ihn eher untypischen Verknappung – was die Dringlichkeit seines Anliegens verdeutlicht.

Reformen werden auch schmerzhaft sein

Kanzler Gerhard Schröder sei der letzte echte Reformer gewesen: „Ohne ihn würde Deutschland heute deutlich schlechter dastehen.“ Lutz forderte von Bund und Land den „Mut zu notwendigen Reformen“. Deutschland müsse sich für kommende Herausforderungen wappnen, auch wenn dieser Prozess zum Teil schmerzhaft sein werde. Dabei gelte es, ehrlich zu den Bürgern zu sein.

Lörrach hat sich abermals weiterentwickelt

Teil dieses Prozesses müsse es nach seiner Auffassung sein, etwa bei den Themen Wohnungsbau, Klimaschutz und Energie „Maßgaben maßvoll zu lockern, ohne sie über Bord zu werfen“, um wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Denn: Wenn diese stagniere, schlage das auf spürbare Weise bis zu den Kommunen durch.

Neuhöfer-Avdic verwies auf das Erreichte: Die Lörracher Stadtentwicklung habe abermals etliche Schritte nach vorne gemacht. Mit Blick auf die politische Debatte betonte sie das Positive am Austausch unterschiedlicher Argumente. Inakzeptabel seien Kritik unter der Gürtellinie und Respektlosigkeiten. Unterm Strich aber bleibe: „Der Lörracher Gemeinderat wird seiner Verantwortung gerecht.“