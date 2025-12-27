Perspektiven für Lörrach: Oberbürgermeister Jörg Lutz fordert mehr Mut zu Reformen

Der Ton wird rauer, das Geld wird knapper: In dieser Situation fordert Lörrachs OB Jörg Lutz mehr Mut zu Reformen – auch, um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln.
Die gute Nachricht vorweg: Verwaltung und Gemeinderat haben die Konsolidierung des Lörracher Haushalts für das Jahr 2026 geschafft – ohne größere Schrammen für die Stadt, ihre Einrichtungen und Angebote. Das war angesichts des gewaltigen Drucks kein leichtes, kein selbstverständliches Unterfangen. Dass der Gemeinderat gemeinsam mit der Kommune diesen Weg gegangen ist, würdigten Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic beim Jahrespressegespräch im Rathaus. Indes sei klar, so Lutz, dass dieses Resultat nur eine Zwischenetappe auf einem längeren Weg sein kann. Ein Ziel: Städte und Gemeinden wieder robuster aufzustellen für ihre vielfältigen Aufgaben.