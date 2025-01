Dank, Wertschätzung und ein Abschiedsgeschenk durfte Simone Zeller von Landrat Wolf-Rüdiger Michel entgegennehmen. Die langjährige Geschäftsführerin des Jobcenters Landkreis Rottweil wird sich ab Februar 2025 neuen Aufgaben widmen – zuvor war sie noch zum Abschiedsbesuch beim Landrat.

Außergewöhnliche Führungskraft

Seit Januar 2013 leitete Simone Zeller das Jobcenter mit außergewöhnlichem Engagement und hohem Sachverstand, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt. „Frau Zeller ist fachlich überaus kompetent, verantwortungsbewusst und bringt ein beeindruckendes Maß an Einsatzbereitschaft mit. Mit ihrer Führungsstärke und ihrem Feingespür waren ihr in all den Jahren das Vertrauen und die Wertschätzung der gesamten Mitarbeiterschaft des Jobcenters gewiss“, lobte Michel.

Dass das Jobcenter Landkreis Rottweil einen hervorragenden Ruf genießt, spiegelt sich auch in der Attraktivität als Arbeitgeber wider: „Noch immer erhält das Jobcenter regelmäßig Bewerbungen auf vakante Stellen – ein Verdienst, der eng mit Frau Zeller verknüpft ist“, ergänzte Angela Jetter, Sozialdezernentin des Landkreises, die ebenfalls am Abschiedsgespräch teilnahm.

Verlässliche und geschätzte Ansprechpartnerin

Für den Landkreis als kommunalen Träger war Simone Zeller eine ebenso verlässliche wie geschätzte Ansprechpartnerin. „Sie hat es verstanden, die Strukturen und Denkweisen der Arbeitsagentur klar zu vermitteln, während sie gleichzeitig die kommunalen Belange stets im Blick behielt. Diese Fähigkeit ist nicht selbstverständlich und hat die Zusammenarbeit auf eine vertrauensvolle und sehr professionelle Ebene gehoben“, so Angela Jetter weiter.

Zum Abschied dankten Landrat Michel und Angela Jetter Simone Zeller für die wegweisende Arbeit der vergangenen zwölf Jahre und wünschten ihr für ihre kommenden beruflichen Herausforderungen viel Erfolg und alles Gute.