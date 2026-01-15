Paukenschlag in Rottweil: Land gerät bei JVA-Neubau massiv in Verzug – das sind die Auswirkungen

Die Nachricht schlägt Wellen: Das neue Großgefängnis, das das Land Baden-Württemberg in Rottweil baut, ist erst sehr viel später fertig. Auch der OB ist überrascht.
Wird das neue Großgefängnis in Rottweil das neue „Rottweil21“? Das zumindest wird in den Kommentaren im Netz zu unserer Berichterstattung schon befürchtet – in Anlehnung an die Dauerbaustelle „Stuttgart21“. „Sie können es einfach nicht“, schreibt uns ein anderer Leser in Bezug auf „von Behörden geplante Großprojekte“. Fakt ist: Auf der Baustelle zum neuen Großgefängnis des Landes gibt es massive Probleme.