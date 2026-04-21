Paukenschlag im Rathaus: Die polarisierende Amtsleiterin Cornelia Lanz verlässt Lahr

Nach gut fünfeinhalb – teils äußerst turbulenten – Jahren kehrt Cornelia Lanz der Stadt den Rücken. Das bedeutet erneute Veränderungen in der Verwaltungsstruktur.
Cornelia Lanz hat in Lahr schon einige Schlagzeilen produziert – diese dürfte eine der letzten werden: Die 44-Jährige hat sich mit den Verantwortlichen der Stadt auf die Aufhebung ihres Dienstverhältnisses geeinigt. Entsprechende LZ-Informationen bestätigte die Amtsleiterin am Dienstag auf Nachfrage: „Ich orientiere mich beruflich um.“ Konkreter wolle sie aktuell nicht werden. Wie lange Lanz Lahr noch erhalten bleibt, steht auch aufgrund von Resturlaub noch nicht exakt fest – es wird wohl Richtung Spätsommer gehen.