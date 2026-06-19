Partnerschaft mit Weil am Rhein: Intensität der Gemeinschaft steigt

Seit Dienstag treffen sich in Trebbin die Delegationen der Städtepartnervereine aus Bognor Regis und Weil am Rhein mit Gastgebern der märkischen Partnerstadt.

Die 15 Vertreter des Städtepartnervereins aus Weil am Rhein und der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Lorenz Wehrle und Hauptamtsleiterin Annette Huber erreichten Trebbin am Dienstagabend. Die meisten per Zug, ein Ehepaar mit dem Auto. Auch aus der englischen Partnerstadt war ein Ehepaar mit dem Pkw unterwegs, während die anderen 15 Personen spätabends mit dem Flugzeug aus Gatwick landeten.

Treffen in der märkischen Kleinstadt Trebbin Im Vergleich zu früheren Jahren war die Gästezahl von 50 auf 32 gesunken. Darunter sind auch drei Jugendliche. Ein Indiz für eine geringere Intensität ist das nicht, wie vielen Kommentaren während der beiden Empfänge am Mittwoch und Freitag zu entnehmen war. Auch wenn einige der Besucher sich schon seit den Neunzigerjahren kennen, waren inzwischen auch jüngere Mitglieder des Vereins dabei.

Trebbin ist eine über 810 Jahre alte märkische Kleinstadt. Der Ort wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet und im Jahr 1213 erstmals urkundlich erwähnt. Damit ist die Stadt sogar älter als das nahegelegene Berlin. Nach der Gemeindereform vor 20 Jahren besteht Trebbin aus 13 Teilorten und weist rund 9700 Einwohner auf. Die Kulturscheune in Thyrow, das Clauerthaus in Trebbin oder der See und das Bauernmuseum in Blankensee sind nur ein paar der inzwischen vielfältigen touristischen und kulturellen Angebote in der Weiler Partnerstadt.

Ortsteile haben sich in drei Jahren weiterentwickelt

Deshalb wollten die Trebbiner ihren Gästen auch am Mittwoch zeigen, was sich in einzelnen Teilorten seit dem letzten Treffen vor drei Jahren entwickelt hat. Der Ort Thyrow existierte schon lange vor der urkundlichen Ersterwähnung von 1346 als slawische Siedlung. Sein Name steht für die altsorbische Bezeichnung für den Auerochsen, den Thyrow auch im Ortswappen führt.

Lasker und Eichberg lebten in Trebbin

Das Dorf ist das amtlich anerkannte schönste Dorf Brandenburgs. Hier wohnte der geniale Schachspieler Emmanuel Lasker, von 1894 bis 1921 Weltmeister im Schachspiel. Oder bis zum Beginn der Judenverfolgung in der NS-Zeit der deutsche Filmpionier Richard Eichberg, der in den 1920er-Jahren 72 Stumm- und zwei Tonfilme für die UFA schuf.

Auch das Haus von Heinrich Alexander Stoll findet sich dort. Der Schriftsteller wurde unter anderem durch seine Kinderbücher, besonders aber durch seine Roman-Biografie des Altertumsforschers Heinrich Schliemann „Der Traum von Troja" berühmt.

Erlebnisse im Naturpark

Weiter ging es nach Märkisch-Wilmersdorf mit seinem Schloss, das eine wechselhafte Geschichte aufweist. Wie in Märkt gibt es in Thyrow einen Waldfriedhof und eine romanische Dorfkirche, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Das „NaturParkZentrum“ (NPZ) Glau im Naturpark Nuthe-Nieplitz ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturerlebnisse. Es dient als idealer Startpunkt für Wanderungen durch die Glauer Berge und verfügt über ein großes Wildgehege mit Rot-, Dam- und Muffelwild.

Kirchengemeinden schufen die Partnerschaften

Es wurde am Abend gleich noch einmal besucht als Ort für den Empfang der Stadt Trebbin. Ronny Haase, Bürgermeister seit 2022, würdigte dabei die 36 Jahre der Partnerschaft mit Weil am Rhein, die ihre Anfänge vor über 60 Jahren durch Treffen der Kirchengemeinden aus beiden Orten genommen hatte. Nur wenig später wurde dann mit der südenglischen Stadt Bognor Regis die Städtepartnerschaft besiegelt, um eine dauerhafte „keusche Dreiecksbeziehung“ einzugehen, wie der damalige Oberbürgermeister Peter Willmann augenzwinkernd formulierte.

Wissenschaftspark Albert Einstein aufgesucht

Die Gäste und zehn Trebbiner erkundeten am Donnerstag die malerische Region rund um Potsdam, speisten romantisch in der Braumanufaktur am Templiner See und besuchten Caputh an der Havel. Erste Etappe war der Wissenschaftspark „Albert Einstein“ in Potsdam, einer der traditionsreichsten Wissenschaftsstandorte in Deutschland. Seit fast 150 Jahren befinden sich dort Einrichtungen zur Erforschung des Himmels und der Erde. An dem Ort wurde das weltweit erste astrophysikalische Observatorium errichtet, dort befindet sich die Wiege der wissenschaftlichen Erforschung der Erdoberfläche (Geodäsie) und der systematischen Vermessung des Erdmagnetfeldes, dort liegt eine Geburtsstätte der deutschen Meteorologie.

Schloss Caputh besuchten die Städtepartnerschaftsguppen am Donnerstag. Das Lustschloss stammt aus der Zeit des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg und ist mehr als 350 Jahre als. Foto: Tonio Paßlick

Dann ging es zur Havel nach Caputh. Schloss Caputh wiederum ist das älteste erhalten gebliebene Lustschloss aus der Zeit des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg in der Potsdamer Kulturlandschaft. Es blickt auf eine über 350-jährige Geschichte zurück. In dem kleinen, kostbar ausgestatteten Landhaus an der Havel sind im Festsaal und in den fürstlichen Gemächern Stukkaturen und Deckengemälde aus dem späten 17. Jahrhundert zu entdecken.

Einstein verbrachte seine Sommer im Holzhaus

Berühmt ist Caputh auch für ein Holzhaus, das Albert Einstein in den Sommermonaten von 1929 bis 1932 bewohnte. Neben der Erholung widmete sich der Physiker dort vor allem dem Segeln und empfing internationale Gäste wie Max Planck, Käthe Kollwitz und Rabindranath Tagore.

Ein Ausflug nach Berlin folgte am Freitag mit dem geführten Besuch des „Deutschlandmuseums“ und des Bundestages. Am Abend nahmen dann alle Gäste, Gastgeber und viele Mitglieder des Trebbiner Städtepartnervereins am Partnerschaftsabend im Parkhotel Trebbin teil.

Dank und gespannt sein auf 40 Jahre Städtepartnerschaft

Die Vertreter der Delegationen bedankten sich bei ihren Gastgebern. Die Eindrücke der Woche wurden ausgetauscht und am Samstag bestand dann vor allem für die private untergebrachten Gäste die Möglichkeit, mit ihren Gastgebern Stadt und Region individuell zu erkunden. Nach Hause geht es dann per Bus und Bahn am Sonntag.

Das nächste Treffen wird am Samstag zwischen den Delegationen vereinbart. Gefeiert werden kann 2027 nämlich das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Bognor Regis und Weil am Rhein und gleichzeitig das 40-jährige Bestehen des Städtepartnervereins Weil am Rhein, dessen Gründung Voraussetzung für die Partnerschaft mit Bognor Regis war.