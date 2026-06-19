Partnerschaft mit Weil am Rhein: Intensität der Gemeinschaft steigt

Seit Dienstag treffen sich in Trebbin die Delegationen der Städtepartnervereine aus Bognor Regis und Weil am Rhein mit Gastgebern der märkischen Partnerstadt.
Die 15 Vertreter des Städtepartnervereins aus Weil am Rhein und der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Lorenz Wehrle und Hauptamtsleiterin Annette Huber erreichten Trebbin am Dienstagabend. Die meisten per Zug, ein Ehepaar mit dem Auto. Auch aus der englischen Partnerstadt war ein Ehepaar mit dem Pkw unterwegs, während die anderen 15 Personen spätabends mit dem Flugzeug aus Gatwick landeten.