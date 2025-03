1 Bei der Sitzung des Partnerschaftskomitees Vác in den Donauhallen wurde auf ein Jahr voller Aktivitäten zurückgeblickt. Auch für dieses Jahr ist viel geplant. Bereits erschienen ist ein Buch zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft. Foto: Stadt Donaueschingen

Mittlerweile gibt es schon ein Buch anlässlich der Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und Vac. Diese Aktivitäten sind dieses Jahr obendrein noch geplant.









Unter der Leitung von Bürgermeister Severin Graf blickte das Partnerschaftskomitee Vác in seiner jährlichen Sitzung auf ein Jahr voller Aktivitäten zurück, so steht es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das ungarische Vác und Donaueschingen verbindet seit dem Jahr 1993 eine Partnerschaft.