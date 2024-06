Mit dem Shuttle-Bus in die Stadt

Parkhausbau in Rottweil

1 Während der Bauphase auf dem Parkplatz Zentrum soll es für die Dauerparker, die dann auf den Stadthallen-Parkplatz ausweichen müssen, einen Shuttle geben. Foto: Alt

Rund fünf Monate ist es her, dass der Abteilungsleiter Hochbau Christof Birkel über den Sachstand beim geplanten neuen Parkhaus Zentrum (Groß’sche Wiese) berichtete. Seither ist hinter den Kulissen einiges gelaufen.









Die Baugenehmigung liege vor, die Ausschreibung habe gezeigt, dass man kostenmäßig unter dem liege, was man ursprünglich kalkuliert habe, so Birkel in der jüngsten Sitzung des Rottweiler Gemeinderats.