Parkensemble im Markgräflerland: Kur- und Schlosspark Badenweiler hat eine neue Monumentsverwalterin

Egle Jenner übernimmt in Badenweiler Verantwortung für ein kulturelles Erbe.
Egle Jenner übernimmt eine zentrale Aufgabe in der Betreuung und Organisation des historischen Parkensembles im Markgräflerland. Kürzlich wurde sie offiziell von Alexandra Müller, Leiterin der Klosterverwaltung Maulbronn, und Manuel Liehr, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in ihrem neuen Amt willkommen geheißen. Der Kur- und Schlosspark gehört innerhalb der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum Verantwortungsbereich des Klosters, heißt es in einer Mitteilung.