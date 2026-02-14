Parkensemble im Markgräflerland: Kur- und Schlosspark Badenweiler hat eine neue Monumentsverwalterin

Egle Jenner übernimmt eine zentrale Aufgabe in der Betreuung und Organisation des historischen Parkensembles im Markgräflerland. Kürzlich wurde sie offiziell von Alexandra Müller, Leiterin der Klosterverwaltung Maulbronn, und Manuel Liehr, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in ihrem neuen Amt willkommen geheißen. Der Kur- und Schlosspark gehört innerhalb der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum Verantwortungsbereich des Klosters, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kur- und Schlosspark Badenweiler sei für viele Gäste und Einheimische ein Ort der Erholung – und zugleich ein kulturelles Erbe, das tägliche Aufmerksamkeit und Pflege benötige. Die Verantwortung dafür vor Ort liegt nun in den Händen der neuen Monumentsverwalterin Egle Jenner: Seit dem Jahreswechsel kümmert sie sich um organisatorische und verwaltungstechnische Angelegenheiten rund um den Kur- und Schlosspark.

Egle Jenner arbeitet bereits seit vier Jahren in Badenweiler

Für ihre Funktion bringt Egle Jenner laut der Mitteilung fundierte Kenntnisse mit: Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte sie eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin. Seit vier Jahren arbeitet sie bereits in Badenweiler. Während ihrer Tätigkeit bei der Staatsbad Badenweiler konnte sie erste Einblicke in die Strukturen und Abläufe der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gewinnen.

Jenner stammt ursprünglich aus Litauen und lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Eine persönliche Verbindung zu Badenweiler begleitet sie seit Beginn dieser Zeit: Ihr erster Ausflug in Deutschland führte nach Badenweiler.