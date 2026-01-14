Parken ohne Ende: Auto-Dauerparker im Schwarzwald-Baar-Kreis geben Rätsel auf

Tagelang, wochenlang, monatelang: Scheinbar herrenlose Autos belegen Parkplätze. Anwohner fragen sich, wo die Grenze des Erlaubten liegt.
Sie stehen einfach da. Tag für Tag. Woche für Woche. Am Straßenrand, auf Parkstreifen, in Wohngebieten – Autos, die scheinbar niemandem gehören. Kein Zettel hinter der Windschutzscheibe, keine Bewegung, manchmal mit Laub oder aktuell sogar Schnee auf dem Dach, hin und wieder sogar mit plattem Reifen oder sichtbar demoliert. Immer wieder gibt es Meldungen über solche Phänomene auch im Schwarzwald-Baar-Kreis.