Parkdruck in Oberndorf: Planänderung bei Heckler&Koch-Parkplatz sorgt für Verzögerung

Heckler&Koch will auf dem Lindenhof mehr als 100 Parkplätze für die Mitarbeiter bauen. Zur inzwischen überarbeiteten Planung hatte der Gemeinderat noch Klärungsbedarf.
Immer wieder wird die Parksituation auf dem Lindenhof von den Anwohnern beklagt. Vor allem weil nicht genügend Parkplätze für die Heckler&Koch-Mitarbeiter zur Verfügung stehen und diese deshalb straßenbegleitend parken. Vor diesem Hintergrund, und weil das „Real“-Areal als Parkfläche mit Einzug eines Nachfolgers ebenfalls wegfallen wird, baut das Oberndorfer Unternehmen neue Mitarbeiterparkplätze. Eine Frage gab es nun bezüglich der Entwässerung.