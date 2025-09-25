Padelsport in Rosenfeld: Das zweite Standbein bewährt sich

Der Panorama-B+G-Padelsportscourt bei der TG Rosenfeld ist jetzt eingeweiht worden.
Die neue Trendsportart „Padel“ ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Aufgrund der kurzen Schläger, dem kleineren Spielfeld, dem Aufschlag von unten ist sie eine viel schneller zu lernende Sportart im Vergleich zum Tennis. 2021 wurde der erste Padelplatz eingeweiht. Es war einer der ersten 100 Plätze in Deutschland und der erste in der Region. Marco Gmeiner gewann mit Trainingsstunden und Werbung mehr und mehr Leute zum Padelspielen. Damit kam der Wunsch auf nach einem zweiten Padelcourt. In der Folge wurde ein Padelcourt in der Hobbylandhalle erstellt, so dass es möglich ist, auch im Winter Padel zu spielen.