Ortschaftsrat Neufra: Diese Projekte sollen endlich umgesetzt werden

Neufra setzt klare Prioritäten für den Haushalt 2027. Das Gremium will Bewegung in jahrelang verschleppte Projekte bringen.
Die Liste der Haushaltsmittelanmeldungen für den Rottweiler Teilort ist dem Ortschaftsrat wohlbekannt. Viele der gesammelten Punkte werde seit Jahren immer wieder auf die Liste geschrieben, ohne dass sich in der Praxis etwas bewegt, bemängelten die Räte. Um die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung auf die dringendsten Maßnahmen zu lenken, nahm der Ortschaftsrat eine Priorisierung für das Haushaltsjahr 2027 vor.