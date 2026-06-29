Ortschaftsrat Neufra: Diese Projekte sollen endlich umgesetzt werden

Neufra setzt klare Prioritäten für den Haushalt 2027. Das Gremium will Bewegung in jahrelang verschleppte Projekte bringen.

Die Liste der Haushaltsmittelanmeldungen für den Rottweiler Teilort ist dem Ortschaftsrat wohlbekannt. Viele der gesammelten Punkte werde seit Jahren immer wieder auf die Liste geschrieben, ohne dass sich in der Praxis etwas bewegt, bemängelten die Räte. Um die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung auf die dringendsten Maßnahmen zu lenken, nahm der Ortschaftsrat eine Priorisierung für das Haushaltsjahr 2027 vor.

Angeführt wird die Prioritätenliste von der Karl-Stimmler-Halle. Auf der Agenda stehen die Sanierung des Parkettbodens im Sängerraum, die Anschaffung eines neuen Heizungskessels, die Anschaffung einer Lautsprecheranlage, eines Defibrillators und ein Anbau an die Halle zur Lagerung etwa von Bühnenelementen. Auf dem Anbau ist darüber hinaus die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Ein breiter Riss zieht sich durch die Fassade

Auf Platz zwei stellten die Räte die Grundschule, und angesichts der derzeitigen Hitze –Ortsvorsteher Markus Halder begrüßte die Räte mit den Worten: „Noch nie gab es eine heißere Ortschaftsratssitzung“ – mit der Forderung nach einer Klimaanlage in den Klassen und einer Photovoltaikanlage fürs Dach.

Auf Platz drei der Priorisierungsliste rückte das Gremium das Rathausgebäude. Sorgen bereitet ihm der Zustand des Eingangsbereichs: Der einstige Anbau scheint sich vom Hauptgebäude zu lösen. Ein breiter Riss zieht sich durch die Außenfassade und setzt sich im Innenbereich selbst im Fußboden fort.

Im Neufraer Rathaus ziehen sich tiefe Risse durch die Fassade. Foto: Schmidt

Zwar bestehe laut Ortsvorsteher Halder nach aktuellen Erkenntnissen kein statisches Problem. Dennoch arbeitet das Gebäude sichtbar, und die Risse würden sich sichtlich vergrößern. Flankierend dazu wurde auch der Bedarf für eine neue Teeküche im Rathaus angemeldet.

Den Schlusspunkt der Liste auf Platz vier bildet die Infrastruktur im Außenbereich. Hier fordert der Ortschaftsrat die Sanierung des Weges hinauf zur Sportanlage.