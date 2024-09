Orgel- und Glockenkonzert in der Peterskirche: So begeisterte Michael Kaufmann seine Zuhörer in Gutach

So begeisterte Michael Kaufmann seine Zuhörer in Gutach

Orgel- und Glockenkonzert in der Peterskirche

1 Michael Kaufmann freute sich über „eine phänomenal schöne historische Glockenanlage und eine wunderbare Orgel, deren beider Tonhöhen zueinander passen“. Foto: Kern

Beim Musizieren mit der Steinmeyer-Orgel und dem Glockenspiel der Peterskirche bot Michael Kaufmann den Gästen ein außergewöhnliches Programm. Stücke verschiedenster Komponisten mit eingestreuten Anekdoten überzeugten.









Einen besonderen Hörgenuss erlebten die Besucher des Orgel- und Glockenkonzerts in der Peterskirche in Gutach. Michael Kaufmann und die Steinmeyer-Orgel sind miteinander vertraut und kennen sich gut. Bereits sein Konzert zur Einweihung 2022 nach der Sanierung des Instruments begeisterte ein großes Publikum. Bei der Aufführung am Sonntag zeigte Kaufmann die außerordentliche Bandbreite der Klangfülle der Orgel im Zusammenspiel mit den vier Glocken der Peterskirche.