Organist in Maulburg: Seit vier Jahrzehnten Freude an Musik

Ein Gottesdienst zur 40-jährigen Organisten-Tätigkeit von Johannes Henning wurde am Sonntag in der evangelischen Kirche St. Johannes in Maulburg gefeiert.
Henning, aufgewachsen in Maulburg, wo er bis heute noch wohnt und arbeitet, begann seine Ausbildung zum Orgelspieler mit 16 Jahren beim evangelischen Bezirkskantor Matthias Schneider von Schopfheim. Parallel zu seiner Schulzeit mit Abschluss als Abiturient 1988 am Hebelgymnasium in Lörrach konnte Henning seine Ausbildung zum Organisten bei Martin Winkler, dem Nachfolger von Schneider, erfolgreich absolvieren. Seit dieser Zeit ist Henning ununterbrochen der Organist von St. Johannes in Maulburg.