Open-Air-Konzert in Nagold: Fünftklässler verstärken OHG-Bigband

Bei idealem Wetter, trocken und nicht zu heiß, kamen viel mehr Besucher als erwartet, es mussten noch etliche Stühle herbei geschafft werden. Dieses Jahr gab es eine Premiere: Zum ersten Mal war beim Sommerkonzert auch ein Ensemble aus den fünften Klassen mit von der Partie – und wie! Die jungen Schülerinnen und Schüler spielten souverän „Alicante“, „Haifischsuppe“ und ein Medley aus „Fluch der Karibik“, man merkte ihnen ihre Begeisterung an.

Die Bigband performte in traumhafter Manier und voller Besetzung, das bedeutet: kompletter Saxofon- und Blechbläsersatz und eine Rhythmusgruppe, auf die man sich verlassen konnte. Sängerin Felicia war das i-Tüpfelchen.

„Gonna fly now“ aus „Rocky“ erklang als Opener, der alle Register gleich zur Geltung brachte. Mit geschlossenem Klang und sauberer Intonation ging es weiter: „88 Basie Street“, „Girl from Ipanema“, „Sing, Sing, Sing“ und „Harlem Nocturne“ – ein Swing noir – zogen das Publikum in den Bann. Bei Stevie Wonders Klassiker „You are the Sunshine of my Life“ war auch die Sängerin wieder dabei.

Abschied von Abiturienten

Auch dieses Jahr mussten wieder Abiturienten verabschiedet werden: Timo Koch, Julian Seyboldt, Samuel Theumer und Finn Weitbrecht sind menschlich und musikalisch hervorragende Typen, weswegen es für Bandleader Thomas Kalmbach ein trauriger Moment war. „Lebe geht weider“, zitierte Schulleiter Ulrich Hamann den „Fußball-Philosophen“ Dragoslav Stepanović.

„Watermelon Man“, eine Rock-Jazz, Nummer, „Dave is not here“, „Everybody needs somebody to love“ (bekannt aus den „Blues-Brothers“-Filmen), „Blinding Lights“, „Birdland“ und „Sunny“ – wieder ein Titel mit Sängerin – zeigten auch in der zweiten Hälfte die stilistische Vielfalt der Band.

Zum Auftakt des großen Finales trug das Fünfer-Ensemble gemeinsam mit der Bigband „Latin Fire“ vor, was das Publikum mit Riesenapplaus honorierte. Die Zugabe „Children of Sanchez“ beschloss einen gelungenen musikalischen Abend.

Am Samstag, 27. September, spielt die Bigband ab 12 Uhr am Rathauscafé.