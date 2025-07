Einen stimmungsvollen und musikalisch abwechslungsreichen Abend erlebten die Besucher des „Open Air um Acht“ auf der Naturbühne beim evangelischen Gemeindehaus am Samstagabend.

Überraschend viele Gäste waren der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde gefolgt und wurden vom Duo „Wave & Sound“ aufs Beste unterhalten.

Kathrin Dietz (Gesang, Gitarre) und Leopold Hartzsch (Keyboard, Gitarre) bewiesen, dass Musik manchmal mehr sagen kann als tausend Worte. Mit ihren Texten griffen die beiden Musiker immer wieder Themen auf, die das Leben ausmachen.

Vielfältiges Repertoire

Ihr Repertoire, das von modern interpretierten Chorälen bis zu tiefgründigen Lobpreisliedern reichte, deckte ein breites und vielfältiges musikalische Spektrum ab und verzauberte das Publikum immer wieder aufs Neue.

Zu diesem Zauber trug neben der ausdrucksstarken Stimme von Kathrin Dietz in erster Linie die einfühlsame und abwechslungsreiche Piano-Begleitung von Leopold Hartsch bei. Dem Duo gelang es immer wieder, in ihren Liedern die Hoffnung und die Ermutigung zum Ausdruck zu bringen, die sie in und durch ihren Glauben erleben.

Die Konzertbesucher konnten unter den aufgespannten Lampions und zu den erfrischenden Klängen der Musik bis in die Nacht hinein das vielfältige Angebot von Speisen und Getränken genießen.