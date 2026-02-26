„One Campus“-Strategie in VS: Kapitel Schramberger Straße endet

Seit den Anfängen der früheren Berufsakademie in Schwenningen war der Standort prägend – nun ist er verwaist. Die Duale Hochschule führt ihre Fakultäten zusammen.
Im vergangenen Sommer hat die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen die Pläne bekannt gemacht: Im Rahmen ihrer „One Campus“-Strategie habe sie vor, die beiden Fakultäten – Wirtschaft und Sozialwesen – an einem Standort zusammenzulegen. Jetzt wurde der Schritt räumlich in die Tat umgesetzt: Am Standort an der Schramberger Straße, an dem die Fakultät Sozialwesen bis zuletzt angesiedelt war, wurden Kisten gepackt und es wurde förmlich ausgekehrt. Studierende und Lehrende vollzogen den Umzug in die Stadtmitte.