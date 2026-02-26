„One Campus“-Strategie in VS: Kapitel Schramberger Straße endet

Seit den Anfängen der früheren Berufsakademie in Schwenningen war der Standort prägend – nun ist er verwaist. Die Duale Hochschule führt ihre Fakultäten zusammen.

Im vergangenen Sommer hat die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen die Pläne bekannt gemacht: Im Rahmen ihrer „One Campus“-Strategie habe sie vor, die beiden Fakultäten – Wirtschaft und Sozialwesen – an einem Standort zusammenzulegen. Jetzt wurde der Schritt räumlich in die Tat umgesetzt: Am Standort an der Schramberger Straße, an dem die Fakultät Sozialwesen bis zuletzt angesiedelt war, wurden Kisten gepackt und es wurde förmlich ausgekehrt. Studierende und Lehrende vollzogen den Umzug in die Stadtmitte.

Dort wurde das sogenannte C-Gebäude zuletzt saniert und dort zog nun größtenteils auch die Sozialwesen-Fakultät mit ein. Auch Rektorat und Verwaltung sind in dem Bereich in der Stadtmitte rundum angesiedelt. Durch den Umzug wurde alles zusammenhängend konzentriert – eben in Form des „One Campus“.

„Eine räumliche Nähe beflügelt die inhaltliche Verknüpfung“, hatte Hochschulrektor Lars Meierling im vergangenen Sommer als einen der Gründe für die Zusammenlegung genannt.

Entscheidung offenbar begrüßt

Offenbar hatte es auch aus den Reihen der Lehrenden und Studierenden den drängenden Wunsch gegeben, den doch etwas abgelegenen Standort an der Schramberger Straße zu überdenken oder diesen zumindest besser anzubinden. Dementsprechend wurde dem Vernehmen nach die Entscheidung der Zusammenlegung an jetzt nur noch einem Standort in der Stadtmitte positiv von den Betroffenen aufgenommen.

Rektor Meierling hatte vergangenes Jahr auch gesagt, dass man seitens der DHBW auf die Kooperation mit der benachbarten Hochschule Furtwangen University (HFU) setze und die Dualen Studenten acht HFU-Hörsäle mitnutzen dürften. Man sei insgesamt mit der HFU in einem guten Austausch und wolle als gemeinsamer Hochschul-Campus sichtbar werden – zum Wohle der Stadt. So seien auch gemeinsame Projekte, etwa im Bereich der Nachhaltigkeit, geplant.

Mit Blick auf den demografischen Wandel hatte er unmissverständlich betont, dass „ein Wachstum an Studentenzahlen nicht erwartbar“ sei. Insofern ist klar: Die Konzentrierung auf den einen Standort ist auch deswegen virulent, weil es keinesfalls immer mehr Studierende, sondern tendenziell eher weniger geben wird.

Was den Standort Schramberger Straße angeht, scheint die Zukunft des Gebäudes noch offen. Dieses befindet sich im Besitz des Landes und gehört zum Verantwortungsbereich der Landesbehörde Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Diese nimmt die Aufgaben des Landes rund um dessen Immobilien wahr, setzt sich dafür ein, diesen Gebäudebestand zu erhalten, zu entwickeln und wirtschaftlich zu betreiben.

Ausdrücklich nicht direkt berührt vom Umzug der Fakultät der DHBW sind derweil die beiden Wohnheime, die das Studierendenwerk Freiburg am Standort Schrambergerstraße unterhält.

Das Gebäude an der Schramberger Straße

Anfänge der Dualen Hochschule

1975 wurde die Berufsakademie Villingen-Schwenningen – wie sie damals noch hieß – eröffnet. Angeboten wurden Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaft und Sozialpädagogik an. Untergebracht war sie im REFA Zentrum in der Schramberger Straße. Ein Hörsaal und ein Büroraum standen zur Verfügung. 1979 kaufte das Land das Institutsgebäude des REFA-Verbandes in der Schramberger Straße. Im Gebäude befand sich auch ein Wohnheim.

Anbau 2011

Aufgrund der großen Nachfrage nach Studienplätzen in der Fakultät für Sozialwesen musste das Raumangebot in der Schramberger Straße durch zwei Hörsäle in Pavillons erweitert werden.