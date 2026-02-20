Olympiasiegerin Daniela Maier: Lawine, Feierbefehl, Dani-Vitrine, Aperol ist da, Party in Urach und Livigno

Knapp 300 Kilometer sind es von Urach nach Livigno. In beiden Orten sorgen Mitglieder des SC Urach nach dem Olympiasieg von Daniela Maier für echte Partystimmung. Wir waren dabei.

Um 1 Uhr früh am Freitag war der Skiclub Urach zur Unterstützung von Daniela Maier mit einer großen Abordnung gen Livigno gereist. Alles lief zunächst planmäßig. Doch 20 Kilometer vor dem Olympiaort war die Straße für die Kleinbusse aus dem Schwarzwald unpassierbar – Lawinenabgang. Doch rechtzeitig zum Rennen war die 40-köpfige Fangruppe an der Strecke.

Die Familie von Daniela Maier, Cousine Christin, der SC-Ehrenvorsitzende Manfred Kienzler und Co. verfolgten das Rennen im Zielbereich. Einige SC-Mitglieder hatten die Skier mitgebracht und schauten weiter oben im mittleren Teil zu.

Die „Dani-Vitrine“

Gegen 11 Uhr füllte sich am Freitagvormittag unterdessen der Gemeindesaal in Urach zum Public Viewing. Viele Mitglieder, die nicht nach Livigno mitgefahren waren, schauten gebannt auf den großen TV-Bildschirm. Die gelben Trikots mit der Aufschrift „Maier-Maidli“ waren schnell verteilt.

Viele Kinder des Skiclubs kamen vom Sport aus der Turnhalle herunter, schwenkten die Deutschland-Fahnen und feuerten ihr großes Vorbild an. Auch sehenswert im Gemeindesaal: Die „Dani-Vitrine“, in der zum Beispiel der vom DSV ausgezeichnete „Bronzene Ski“ von Daniela Maier ausgestellt ist.

Der Uracher Ortsvorsteher Markus Dannecker musste aufgrund einer Grippe den Triumph von Daniela Maier daheim am Fernseher verfolgen – dafür schaute aber der Vöhrenbacher Bürgermeister Heiko Wehrle vorbei.

„Wir sind so stolz auf sie“

Nicole Demattio, bei der Daniela Maier mit drei Jahren das Skifahren in Urach erlernte, hatte per Laptop eine Standleitung zu den Fans nach Livigno geschaltet. Unzählige Bilder aus Italien wurden schon vor dem Rennen geschickt.

Nicole Demattio zeigte sich zuversichtlich: „Dani ist in einer hervorragenden Form und kann eine Medaille gewinnen. Aber wir haben bei diesen Spielen gesehen, dass es auch für Favoriten immer nicht nach Plan läuft.“

Viele Mitglieder des SC Urach feuerten Daniela Maier in Livigno an. Foto: SC Urach

Mario Maier, der Großcousin der Olympiasiegerin, war von seinem Arbeitsplatz ebenfalls zum Public Viewing herübergeeilt, hatte nebenbei mit großem Interesse die Qualifikation von seiner Cousine verfolgt: „Ihr Material muss heute hervorragend sein. Dani gewinnt“, meinte der Sägehof-Lift-Besitzer kurz und bündig schon vor dem Achtelfinale.

Jubel ohne Grenzen

Ob nach dem Viertel- oder nach dem Halbfinale – der Jubel brachte den Gemeindesaal mit seinen knapp 100 Besuchern jetzt schon zum Beben. Alles wurde natürlich um 13.17 Uhr am Freitag nach dem Olympiasieg von Daniela Maier noch übertroffen.

„Das ist Wahnsinn. Wir müssen das erst einmal realisieren. Dani ist das von Anfang bis Ende so mega cool heruntergefahren“, fand Vanessa Kienzler, die zusammen mit der Furtwangerin früher alpine Schülerrennen fuhr („Irgendwann ist Dani dann zum Skicross abgebogen“), erst einmal kaum Worte.

Stefan Sigg („Ausgerechnet der Tourwart des Skiclubs ist in Livigno nicht dabei“) war bereits am Freitagmorgen mit einem „sehr guten Gefühl“ aufgestanden. „Es hat auf den Punkt alles für die Dani gepasst. Wir sind sehr stolz auf sie.“

Bald ist Geburtstag

Um 13.45 Uhr war Nicole Demattio in Sachen Standleitung zu den Freunden in Livigno mit ihrem Latein am Ende – völliger Internet-Zusammenbruch. „So etwas hat unser Skiclub noch nie erlebt. Die Dani ist ein großartiges Rennen gefahren. Sie hat so viele Rückschläge in ihre Karriere wegstecken müssen. Jetzt machen wir hier Party. “

Natürlich wird es zeitnah einen großen Empfang für die Goldmedaillengewinnerin in Urach geben. Spätestens am 4. März wird die Dani bei ihrem Heimatclub sein. „Mrs Olympia“ wird dann 30 Jahre alt und will ihren „Runden“ auch mit ihren Freunden vom Skiclub feiern.

Stolze Schwarzwälder

Manfred Kuner drückte von Zermatt aus der Furtwangerin die Daumen, fieberte mit der Skicrosserin via Handystream mit. „Das war einfach unglaublich. In dieser Verfassung ist Dani nahezu unschlagbar“, ist der Präsident des Schwarzwälder Skiverbandes (SVS) unglaublich stolz auf die 29-Jährige. Klar, dass er mit den Urachern bereits erste Party- und Empfangpläne besprochen hat. „Das wird ein Superfest“, verspricht Kuner.

Zunächst traut der SVS-Präsident der Olympiasiegerin aber zu, Sandra Näslund (Schweden) im Kampf um den Gesamtweltcup noch abzufangen.

Christin Maier, die Cousine von Daniela Maier, kann auch nur den Hut ziehen: „Dani war unglaublich stark“, nahm die frühere Biathletin die Olympiasiegerin am Nachmittag in Livigno in die Arme. „Und nun wird durchgefeiert“, war der von Dani Maier zunächst vermisste Aperol am Nachmittag längst aufgetaucht.