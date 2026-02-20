Olympiasiegerin Daniela Maier: Lawine, Feierbefehl, Dani-Vitrine, Aperol ist da, Party in Urach und Livigno

Knapp 300 Kilometer sind es von Urach nach Livigno. In beiden Orten sorgen Mitglieder des SC Urach nach dem Olympiasieg von Daniela Maier für echte Partystimmung. Wir waren dabei.
Um 1 Uhr früh am Freitag war der Skiclub Urach zur Unterstützung von Daniela Maier mit einer großen Abordnung gen Livigno gereist. Alles lief zunächst planmäßig. Doch 20 Kilometer vor dem Olympiaort war die Straße für die Kleinbusse aus dem Schwarzwald unpassierbar – Lawinenabgang. Doch rechtzeitig zum Rennen war die 40-köpfige Fangruppe an der Strecke.