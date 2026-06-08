Oldtimer-Event: Paul Pietsch Classic 2026 – diese Raritäten rollten durch Dotternhausen

Oldtimer, soweit das Auge reicht: Rund 100 historische Fahrzeuge gab es bei der Paul-Pietsch-Classic-Rallye, die am Freitag über den Großen und Kleinen Heuberg führte, zu bestaunen.
Paul Pietsch – muss man diesen Mann kennen? Die Fans von historischen Fahrzeugen auf jeden Fall. Er war einst der Mitbegründer der weltweit renommierten Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport“, die dieses Jahr ihr 80. Jubiläum feiert. Nach dem gebürtigen Freiburger ist die Rallye, die zum 13. Mal stattfand, benannt. In Fachkreisen gilt sie als die schönste und traditionsreichste deutsche Oldtimer-Sternfahrt überhaupt.