Oldtimer-Event: Paul Pietsch Classic 2026 – diese Raritäten rollten durch Dotternhausen

Oldtimer, soweit das Auge reicht: Rund 100 historische Fahrzeuge gab es bei der Paul-Pietsch-Classic-Rallye, die am Freitag über den Großen und Kleinen Heuberg führte, zu bestaunen.

Paul Pietsch – muss man diesen Mann kennen? Die Fans von historischen Fahrzeugen auf jeden Fall. Er war einst der Mitbegründer der weltweit renommierten Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport“, die dieses Jahr ihr 80. Jubiläum feiert. Nach dem gebürtigen Freiburger ist die Rallye, die zum 13. Mal stattfand, benannt. In Fachkreisen gilt sie als die schönste und traditionsreichste deutsche Oldtimer-Sternfahrt überhaupt.

Nicht zum ersten Mal war die Region involviert. Im vergangenen Jahr passierten schon etliche wertvolle Karosserien das Motocross-Gelände in Obernheim. Nun aber kamen noch mehr Anhänger und „Wunderfitzige“ in den Genuss der zeitlosen Klassiker, die von ihren Besitzern mit viel Herzblut gehegt, penibel gepflegt und wie Augäpfel gehütet werden. Und deshalb eigentlich nur bei Bilderbuchwetter aus der Garage dürfen.

Am Freitag war (fast) so ein Tag. Das Großevent startete trocken an der „Motorworld“ in Böblingen. Von dort aus machten sich die hochkarätigen „Schätzle“ und Vorkriegs-Raritäten über Neuffen, Wittlingen, Aichelau und Gauingen auf ihre erste, rund 280 Kilometer lange Schleife über die Schwäbische Alb ins Donautal. Über der imposanten Kulisse des Schlosses in Sigmaringen regnete es allerdings leicht, wenig später schob sich die Sonne aber zum Glück erfolgreich durch die dichte Wolkendecke. Trocken blieb es dann die ganze Zeit, was den Besitzer des ältesten Fahrzeuges im gesamten Startfeld sicherlich freute: Es handelte sich dabei um einen geschichtsträchtigen, britisches Flair versprühenden Invicta S-Type aus dem Jahr 1932.

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Nicht nur die Autos, sondern auch ein ganz besonderer Teilnehmer zog die Blicke auf sich. Der frühere Fußballnationalspieler und Weltmeister Guido Buchwald ließ es sich nicht nehmen, persönlich ins Cockpit zu steigen. In einem auffälligen, orangefarbenen Porsche 911 Carrera steuerte das Sport-Idol den Klassiker gekonnt durch die Kurven. Angeführt wurde die Rallye aber von den Kindern des legendären Namensgebers und Verlegers Paul Pietsch, Patricia Scholten und Peter Paul Pietsch – natürlich standesgemäß mit der prestigeträchtigen Startnummer eins.

Kurze Kaffeepause

Nacheinander passierte die glänzende Karawane die Meßstetter Stadtteile Heinstetten, Hartheim, Hossingen und Tieringen, um dann über Weilstetten nach Dotternhausen zu gelangen. Unter dem Plettenberg wurde den Teilnehmern bei der Firma Boxer ein großer Bahnhof bereitet. Da das Unternehmen bereits seit über 25 Jahren Oldtimer restauriert, lag es für die Organisatoren nahe, hier eine kurze Kaffeepause einzulegen – begleitet von viel Applaus.

Zeit für großes Fachsimpeln blieb aber nicht, denn der Tross wurde schon in Dormettingen erwartet, wo sich allerdings die Zahl der Schaulustigen in Grenzen hielt. Dies lag wohl vor allem daran, dass vielen Bürgern schlichtweg nicht genau bekannt war, zu welchem Zeitpunkt die Oldtimer den Ort passieren würden.

Ein Zwischenstopp in Dotternhausen. Foto: Volker Schweizer

Ein sportlicher Wettkampf

Über den Steinefurthof, den Warnberghof und Erlaheim führte der Weg weiter durch malerische Landschaften nach Haigerloch, Bittelbronn und schließlich zur Wertungsprüfung nach Bad Imnau. Nach einem Zwischenstopp am Museum „Boxenstop“ in Tübingen rollte der wertvolle Konvoi schließlich wieder zurück nach Böblingen.

Am Samstag stand die zweite, fahrerisch ungleich anspruchsvollere Schwarzwald-Etappe über 240 Kilometer auf dem Programm. Die Route führte die Piloten über Bad Liebenzell tief in die dichten, kurvenreichen Waldpassagen des Murgtals. Weitere Stationen waren Gernsbach, Bühl, Oberwaldach, Tumlingen und Horb am Neckar. Am Breuningerland in Sindelfingen endete schließlich die Fahrt.

Echter sportlicher Wettkampf

Bei der zweitägigen Rallye ging es allerdings keineswegs nur darum, entspannt durch die Landschaft zu rollen – es war ein echter, sportlicher Wettkampf, in dem es aber nicht auf Höchstgeschwindigkeit ankam, sondern darauf, eine vorgegebene Strecke in einer exakt vorgeschriebenen Zeit zu bewältigen. Da ausschließlich in der sogenannten „Sanduhrklasse“ gestartet werden durfte, waren moderne Elektronik und Navigationsgeräte im Cockpit streng verboten.

Die Beifahrer navigierten die Route ganz traditionell mit einem gedruckten Streckenbuch, dem sogenannten Roadbook, und einer mechanischen Stoppuhr. Es galt, die vorgegebenen Zeiten auf die Hundertstelsekunde genau zu treffen.

Die Hingucker der Rallye

Welche der historischen Fahrzeuge waren aus Sicht der Organisatoren eigentlich die absolute Highlight für die Zuschauer an der Strecke? Eventmanagerin Marie Müller geriet bei dieser Frage regelrecht ins Schwärmen und nannte deshalb eine ganze Auswahl aus dem Teilnehmerfeld. Dazu gehörten ein Veritas RS (1947), ein Porsche 911 Turbo (1976), ein Lagonda 45 (1935) und ein MG A (1956). Ebenfalls dazu zählten ein Iso Rivolta IR 340 (1963), ein Volvo P 1800 S (1965), ein Ferrari Testarossa (1988), ein Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 (1969) sowie eine Lancia Fulvia Montecarlo 1,3 S (1974).