Radfahrer ist in Freiburg gestürzt und verstorben

In Freiburg ist ein Fahrradfahrer gestürzt. (Symbolfoto)

In Freiburg ist ein Radfahrer gestürzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.









Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache gestürzt ist ein Radfahrer am Samstag, 5. April, in Freiburg. Nach aktuellem Kenntnisstand ist der 59-Jährige gegen 17 Uhr den Weg zwischen dem Betzenhauser Steg und der Betzenhauser Brücke in nördlicher Fahrtrichtung gefahren, als er alleinbeteiligt zu Fall kam und gegen eine Schutzplanke prallte.