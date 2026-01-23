Schienenverkehr im Kreis Lörrach: So bleibt die geplante Reaktivierung der Kandertalbahn auf Kurs

Mit Rückenwind aus Stuttgart und klaren Zusagen mehrerer Kommunen nimmt die angestrebte Reaktivierung der Kandertalbahn im Kreis Lörrach neue Fahrt auf.
Der Einstieg in die Planung zur Reaktivierung der Kandertalbahn rückt in greifbare Nähe: So ist der Finanzierungsanteil der anliegenden Städte für die weiteren Planungen in trockenen Tüchern. Denn: Kandern übernimmt mit bis zu 560 600 Euro einen fast doppelt so hohen Anteil (wir berichteten). An einem „kleinen Stolperstein“ soll das Vorhaben aber nicht scheitern, wie es in der Kreistagssitzung am Mittwoch hieß. Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter und Dezernent für Mobilität, informierte über den aktuellen Stand der geplanten Reaktivierung der Kandertalbahn.