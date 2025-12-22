ÖPNV im Kreis Lörrach: Schwörstadt fordert Verbesserungen im Busverkehr

Im Landkreis Lörrach steht die Neuvergabe mehrerer Buslinien am Hochrhein bevor. Die Gemeinde Schwörstadt hat dabei konkrete Anregungen und Forderungen.

Der Landkreis Lörrach bereitet derzeit die Neuvergabe mehrerer Buslinien am Hochrhein vor. Zusammen bilden sie das Linienbündel Hochrhein. Der Betriebsstart ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 geplant. Ziel ist es, das bestehende Busnetz am Hochrhein auch weiterhin bedarfsgerecht, zuverlässig und zukunftsfähig zu gestalten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Schwörstadt war nun auch die Verwaltung aufgefordert eine entsprechende kommunale Stellungnahme abzugeben.

Zu berücksichtigen waren dabei die aktuellen Linienführungen und die Taktungen, erwartete oder bekannte Verkehrsbedarfe sowie etwaige Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Schnittstelle zum Stadt-oder Schienenpersonen-Verkehr. Die Verwaltung in Schwörstadt sprach sich daher für eine bessere Abstimmung der Linie 7313 von und nach Schopfheim aus, weil es insbesondere morgens regelmäßig zu Verspätungen kommt. Daher sollte im Rahmen der Neuplanung eine verlässlichere Taktung und eine größere Pünktlichkeit in Abstimmung mit dem Schülerverkehr angestrebt werden, so die Verwaltung. Darüber hinaus sollte Schwörstadt an das Netz des On-Demand-Verkehrs LöGo angebunden werden, einem modernen und flexiblen Mobilitätsangebot, was zur weiteren Erschließung und Flexibilisierung des ÖPNV beitragen kann, so eine weitere Stellungnahme.

Neues ÖPNV-Angebot

Seit dem 15. Dezember 2024 gibt es das neue ÖPNV-Angebot des Landkreises Lörrach und der Stadt Schopfheim: Der On-Demand-Verkehr LÖGO ergänzt und erweitert das bestehende Bus- und S-Bahn-Netz im Wiesental, in Schopfheim ersetzt LÖGO den Citybus. Dadurch werden auch Ortsteile an das ÖPNV-Netz angebunden, die zuvor nicht erreichbar waren.

Eine weitere Forderung der Gemeinde Schwörstadt betrifft die Anbindung an den Stadtverkehr Rheinfelden (Buslinie 7312). Diese Linie endet derzeit in Riedmatt. Daher würde eine Durchbindung bis Schwörstadt die Vernetzung signifikant verbessern. Erweitert werden sollte darüber hinaus die Linie 7313 von und nach Schopfheim.

Ringschluss schaffen

Dazu teilt die Gemeinde in ihrer Stellungnahme mit, dass die Linie 7313 geographisch die kürzeste Verbindung zwischen der Hochrhein- und der Wiesentalbahn darstellt. Eine Verlängerung beziehungsweise Optimierung der Verbindung könne daher langfristig einen „Ringschluss“ zwischen den Bahnstrecken und eine bessere Vernetzung im Landkreis schaffen.

Parallel zu den geforderten Stellungnahmen der Kommunen läuft auch eine Online-Beteiligung für die Bürgerinnen und Bürger. Ein entsprechendes Beteiligungsformular gibt es unter „Linienbündel Hochrhein Landkreis Lörrach-Gemeinsam Zukunft gestalten“