ÖPNV im Kreis Lörrach: Schwörstadt fordert Verbesserungen im Busverkehr

Im Landkreis Lörrach steht die Neuvergabe mehrerer Buslinien am Hochrhein bevor. Die Gemeinde Schwörstadt hat dabei konkrete Anregungen und Forderungen.
Der Landkreis Lörrach bereitet derzeit die Neuvergabe mehrerer Buslinien am Hochrhein vor. Zusammen bilden sie das Linienbündel Hochrhein. Der Betriebsstart ist zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 geplant. Ziel ist es, das bestehende Busnetz am Hochrhein auch weiterhin bedarfsgerecht, zuverlässig und zukunftsfähig zu gestalten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Schwörstadt war nun auch die Verwaltung aufgefordert eine entsprechende kommunale Stellungnahme abzugeben.