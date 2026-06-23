Oberndorfer Bergkapelle: Ein großes Dankeschön für Spenden und Einsatz

Dass die Glocke der Kapelle wieder mit Wohlklang erfreut, ist vielen Helfern und zwei Spenderinnen zu verdanken. Nach der stimmungsvollen Weihe war jetzt Zeit, „Danke“ zu sagen.

Es war schon ein imposantes Bild, das sich den Betrachtern bot: Knapp 20 Bürger für Bürger umrahmten in ihren roten T-Shirts auf der Treppe vor der Bergkapelle Renate Benzler, die die neue Glocke samt Glockenanlage gespendet hat, und Richard Rebmann, Vorsitzender des Kuratoriums sowie Geschäftsführer der Marion-und-Otto-Biesenberger-Stiftung, welche die Kosten für die technischen Arbeiten in und um die Bergkapelle übernommen hat.

Die katholische Kirchengemeinde Oberndorf und die Bürger für Bürger hatten einen gemütlich-fröhlichen – und dank des traumhaften Sommerwetters lauen – Dankeschönabend organisiert, bei dem sich die Spender wie die Bürger für Bürger und die Vertreter der katholischen Kirchengemeinde sichtlich wohlfühlten. Die Bürger für Bürger, allen voran Grünkappenchef Robert Häring, hatten ja auch noch die notwendigen Vorarbeiten für die Installation der Glockenanlage geleistet und darüber hinaus das von Sträuchern überwucherte Umfeld der Bergkapelle ausgeschnitten.

Zahlreiche Aktionen

Giuseppe Scherer, Kirchengemeinderatsvorsitzender der katholischen Kirchengemeinde Oberndorf, wies darauf hin, dass Robert Häring den Riss in der alten Glocke entdeckt und mit einigen Bürgern für Bürger, darunter auch kletterkundigen Männern, aus schwindelnder Höhe heruntergeholt habe. Eine neue Glocke koste aber viel Geld. Glücklicherweise gebe es eine aufmerksame Nachbarin, die den Klang der Bergkapellen-Glocke vermisse und sich bereit erklärt habe, die Glocke samt Glockenanlage zu spendieren. Als kleines Dankeschön überreichte Scherer Renate Benzler eine Tüte mit dem Kirchenschatz und nahrhaftem Inhalt.

Dankbar äußerte er sich darüber, dass die Marion-und-Otto-Biesenberger-Stiftung den zweiten Teil der Kosten übernommen habe, und überreichte Rebmann ebenso eine Kirchengemeinde-Tüte mit gleichem Inhalt. Robert Häring erinnerte an die zahlreichen Aktionen der Bürger für Bürger, die von der Stiftung großzügig unterstützt worden seien: eine Ausstellung historischer Oberndorfer Fotos, das grüne Klassenzimmer auf dem Lindenhof, die drei Häusle für Oberndorfer Kindergärten und noch einige mehr.

Rebmann unterstrich die Aufgabe der Stiftung, unter anderem Oberndorfer Aktivitäten finanziell zu unterstützen. „Anschaffung und Installation der neuen Glocke treffen nun genau den Stiftungszweck. Wir geben Geld, die Bürger für Bürger geben Zeit, Engagement und ihre Arbeitskraft. Das ist höher zu bewerten als die reine finanzielle Unterstützung. Die Oberndorfer sollten dafür dankbar sein.“ Er bat die Bürger für Bürger darum, so weiterzumachen und neue Aktionen zu starten, welche die Marion-und-Otto-Biesenberger-Stiftung unterstützen könne. Dies kommentierte Häring folgendermaßen: „Da sind wir schon dran.“

Giuseppe Scherer und sein Kirchengemeinderatskollege Marco Wilhelmi luden alle noch zum gemütlichen Teil in der Aspenklause ein, wobei auch dazu Renate Benzler mit ihrem berühmten, ausgezeichneten Kartoffelsalat ihren Teil beitrug. Noch lange saß man zusammen und genoss bei guten Gesprächen den herrlich lauen Sommerabend.