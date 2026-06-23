Oberndorfer Bergkapelle: Ein großes Dankeschön für Spenden und Einsatz

Dass die Glocke der Kapelle wieder mit Wohlklang erfreut, ist vielen Helfern und zwei Spenderinnen zu verdanken. Nach der stimmungsvollen Weihe war jetzt Zeit, „Danke“ zu sagen.
Es war schon ein imposantes Bild, das sich den Betrachtern bot: Knapp 20 Bürger für Bürger umrahmten in ihren roten T-Shirts auf der Treppe vor der Bergkapelle Renate Benzler, die die neue Glocke samt Glockenanlage gespendet hat, und Richard Rebmann, Vorsitzender des Kuratoriums sowie Geschäftsführer der Marion-und-Otto-Biesenberger-Stiftung, welche die Kosten für die technischen Arbeiten in und um die Bergkapelle übernommen hat.