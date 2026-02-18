Oberndorf und Fluorn-Winzeln: Vor Bürgerentscheid zur Windkraft – das sind die wichtigsten Infos

Windräder auf kommunalen Flächen im Wisoch? Am 8. März wird in Oberndorf und Fluorn-Winzeln abgestimmt. Vorher wollen die Bürgermeister und der Projektentwickler aufklären.
Wie sehr das Thema Windkraft die Bürger umtreibt, hatte sich bereits bei der Einwohnerversammlung im Juli 2025 gezeigt. „So viele Fragen wie da hatten wir noch nie“, meint Sebastian Schüßler, Leiter Projektentwicklung Wind bei „Badenova“. Und alle habe man sie beantwortet. Dennoch: Vor den Bürgerentscheiden am 8. März in Oberndorf und Fluorn-Winzeln wollen er und die Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion manches klarstellen, umfassend informieren und vor allem Fehlannahmen und Zweifel beseitigen.