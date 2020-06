Oberndorf a. N. Trotz Corona-Einschränkungen: Start der Freibadsaison gelingt

Als eines der ersten Bäder in der Region öffnete das Oberndorfer Freibad am Samstag seine Pforten wieder. Knapp 100 Badegäste stürzten sich gleich am Vormittag ins Wasservergnügen, für die Nachmittagsschicht hatten rund 200 Besucher Eintrittskarten reserviert.

An manche neue Regelung müssen sich die Gäste noch gewöhnen: So gibt es Tickets aktuell nur online, die Besucherzahl ist auf 500 pro Schicht begrenzt, die Wege sind als Einbahnstraßen angelegt. Am Eingang wurde eine Schleuse eingerichtet. Beim Ticket-Scannen an der Kasse besteht künftig Mundschutzpflicht, ebenso auf den Gängen im Umkleide- und Toilettenbereich und in der Kioskschlange.