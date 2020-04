Oberndorf a. N. Heckler & Koch: Nicht verbandelt mit Waffenlobby

Erst kürzlich antwortete HK in einem Schreiben auf die Forderung von Greenpeace, Rüstungsunternehmen sollten von ihrer alltäglichen Produktion auf die Herstellung von medizinischen Gütern umsteigen, mit viel Lob für die Arbeit der Friedensaktivisten. Auch wenn man nicht auf die konkrete Forderung eingegangen ist – HK leistet laut eigenen Angaben in Oberndorf einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit des Landes – in Form von ausstehenden Waffenlieferungen an die Bundespolizei und die Polizei in Sachsen. HK sieht sich in dem Schreiben auf der gleichen Seite wie Greenpeace und will dementsprechend nicht mit "schmutzigen Geschäften" in Verbindung gebracht werden.

Allgemeine Behauptungen, HK sei tief verbandelt mit der amerikanischen Waffenlobby National Rifle Association (NRA) weist der Sprecher aufs Schärfste als falsch zurück: "Richtig ist, dass HK weder Mitglied, noch sonst irgendwie ›verbandelt‹ ist mit der NRA." Entsprechende Einträge bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia würden sich dem Unternehmen nicht erschließen: "Es entbehrt jeglicher Grundlage wie die Behauptung, NRA-Mitglieder würden HK-Waffen ›zu Vorzugspreisen‹ kaufen können. HK wird versuchen, die falschen Einträge bei Wikipedia korrigieren zu lassen", stellt der Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung klar.