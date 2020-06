Oberndorf a. N. Corona-Krise trifft auch Fotografen

Vor gut sechs Jahren entschloss sich Evgeni Schemberger, in der Neckarstadt ein Ladengeschäft zu eröffnen. Als freier Fotograf, der in Rottweil lebt, wurde er für viele Hochzeiten gebucht. Von seine Kunden erfuhr er, dass es in Oberndorf nach der Schließung von "Vesper & Trost" Bedarf für ein Fotostudio gab. Und obgleich heutzutage jeder ganz einfach mit dem eigenen Smartphone Bilder machen kann, wagte Schemberger den Schritt.

Mit der Auftragslage sei er zufrieden gewesen, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er war gut im Geschäft. Doch dann kam Corona und mit dem Virus kamen die hinlänglich bekannten Einschränkungen.