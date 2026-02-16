Oberliga BW – der Restart: Trainerwechsel, Chaos in Singen, neuer Star in Reutlingen, viele Transfers

Marcel Sökler geht nach Reutlingen, zwei Ex-Profis kommen zum FC 08 und Chaos beim „FC Hollywood“ des Hegaus – die Restsaison sorgt vor dem ersten Spiel des Jahres für Schlagzeilen.
Während beim FC 08 Villingen kurz vor dem ersten Training nach der Winterpause Steffen Breinlinger die Reißleine zieht, wirft Ali Günes beim Türk. SV Singen gut eine Woche vor dem Auftaktspiel des Aufsteigers in Oberachern hin. Den Königstransfer legte der SSV Reutlingen hin. Der Ex-Zweitligist lockte den Villinger Torjäger Marcel Sökler an die Kreuzeiche. Es gab aber noch viel mehr Veränderungen in der Winterpause – auch auf der Trainerbank.