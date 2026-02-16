Oberliga BW – der Restart: Trainerwechsel, Chaos in Singen, neuer Star in Reutlingen, viele Transfers
Zehn Tore hat Marcel Sökler für den FC 08 in der bisherigen Saison bejubelt. Nun wechselt der Stürmer nach Reutlingen. Foto: Marc Eich

Marcel Sökler geht nach Reutlingen, zwei Ex-Profis kommen zum FC 08 und Chaos beim „FC Hollywood“ des Hegaus – die Restsaison sorgt vor dem ersten Spiel des Jahres für Schlagzeilen.

Während beim FC 08 Villingen kurz vor dem ersten Training nach der Winterpause Steffen Breinlinger die Reißleine zieht, wirft Ali Günes beim Türk. SV Singen gut eine Woche vor dem Auftaktspiel des Aufsteigers in Oberachern hin. Den Königstransfer legte der SSV Reutlingen hin. Der Ex-Zweitligist lockte den Villinger Torjäger Marcel Sökler an die Kreuzeiche. Es gab aber noch viel mehr Veränderungen in der Winterpause – auch auf der Trainerbank.

 

VfR Mannheim (1., 45 Punkte)

Trainer: Marcel Abele (wie bisher).

Zugänge: Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Marvin Kadner (1. FC Magdeburg), Erich Berko (vereinslos, zuvor FK Bylis).

Abgänge: Jabez Makanda (VfR Wormatia Worms), Vincent Hofer (unbekannt).

VfR Aalen (2., 45)

Trainer: Beniamino Molinari (wie bisher).

Zugänge: keine.

Abgänge: Muhadin Sulejmani (FV Möhringen).

SV Oberachern (3., 32)

Trainer: Fabian Himmel (wie bisher).

Zugänge: Aleksei Carnier (TSG 1899 Hoffenheim II), Mohammed Ibrahim (FC-Astoria Walldorf), Nick Scott (TSV 1860 Rosenheim), Anes Vrazalica (FC Denzlingen), Sebastian Ruf (eigene Reserve).

Abgänge: keine.

TSV Essingen (4., 31)

Trainer: Simon Köpf (wie bisher).

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

FV Ravensburg (5., 31)

Trainer: Rahman Soyudogru (wie bisher).

Zugänge: Lorenz Beer (FC Bizau, Österreich), Niklas Musch (FV Illertissen), Linus Wölk (eigene U19).

Abgänge: Simon Kratzer (Studium), Roman Reinelt (vereinslos), Adam Heilig (SV Fellbach), Roman Reinelt (FC Viktoria Buxheim).

FC Nöttingen (6., 29)

Trainer: Dennis Will (wie bisher).

Zugänge: Khery Hamka (FC Cosmos), Julian Bürkle (SV Sandhausen).

Abgänge: Julian Neu (unbekannt).

FC 08 Villingen (7., 29)

Trainer: Matthias Uhing (neu für Steffen Breinlinger).

Zugänge: Noah Haller (TSG Balingen), Marco Ehmann (zuletzt Stal Mielec), Nico Hug (zuletzt VSG Altglienicke).

Abgänge: Kevin Hezel (VfB Bösingen), Arian Bojaj (FC Rot-Weiß Salem), Adrian Klein (VfL Mühlheim), Marcel Sökler (SSV Reutlingen).

Türk. SV Singen (8., 26)

Trainer: Interim Roman Rudenko, Wolfgang Stolpa für Ali Günes.

Zugänge: Ozan Suncak (Amed SK), Atakan Koyuncuoglu, Adrian-Giorgian Dumitru (beide Südstern Singen), Kader Aksan (FC Bräunlingen), Andrei Cioara (vereinslos), Giulio Marroni (vereinslos).

Abgänge: Abdoulie Mboob (SV Stuttgarter Kickers), Batuhan Bak (FC 1932

Pfaffenweiler), Dennis Hoxha (Südstern Singen), Volkan Bak (BSV Schwenningen), Ryan Nelson Menougong, Rashad Muhammed (beide unbekannt).

1. Göppinger SV (9., 24)

Trainer: Gianni Coveli (wie bisher).

Zugänge: keine.

Abgänge: Aron Viventi (FSV Waiblingen), Mohamed Baroudi (Vertrag aufgelöst).

1. CfR Pforzheim (10., 24).

Trainer: Armin Redzepagic (neu für Thomas Herbst, im Sommer 2026 kommt Dirk Rohde).

Zugänge: Ken Hauser (FC-Astoria Walldorf), Berzan Ural (TSV Weilimdorf), Leon Kehrer (SG Sonnenhof Großaspach), Ata Doruk (Stuttgarter Kickers U19), Kadir Cetiner (vereinslos).

Abgänge: Alessio Allkollari (KF Korabi), Akın Ulusoy (VfR Heilbronn).

Türkspor Neckarsulm (11., 22)

Trainer: Julian Grupp (wie bisher).

Zugänge: Danis Dipa (FC Esslingen), Emirhan Bilgin (FC-Astoria Walldorf), Cedrik Stern (VfR Heilbronn).

Abgänge: keine.

Karlsruher SC II (12., 22)

Trainer: Dietmar Blicker (wie bisher).

Zugänge: Sidiky Zügel (SG HD-Kirchheim), Joshua Geyer (1. SV Mörsch).

Abgänge: Arel Demir (TSV Weilimdorf), Robert Geller (FC 08 Homburg).

TSG Backnang (13., 22)

Trainer: Mario Marinic (wie bisher).

Zugänge: Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach).

Abgänge: Terry Asare (SSV Reutlingen).

1. FC Normannia Gmünd (14., 20)

Trainer: Zlatko Blaskic (wie bisher).

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

SSV Reutlingen (15., 20)

Trainer: Thomas Herbst (neu für Marvin Petzschner, nun wieder Co-Trainer).

Zugänge: Terry Asare (TSG Backnang), Marcel Sökler (FC 08 Villingen). Abgänge: keine.

FSV Hollenbach (16., 20).

Trainer: Reinhard Schenker (wie bisher).

Zugänge: Jannis Bieniek (vereinslos).

Abgänge: Marco Mütsch (VfR Gommersdorf), Umut Ünlü (Türkspor Mosbach).

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Trainer: Daniel Zmpitas (wie bisher).

Zugänge: Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen), Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf).

Abgänge: Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (TSV Grünbühl), Marcel Javier Dußling (unbekannt), Adonis Krasniqi (VfR Heilbronn), Moritz Welz (unbekannt).

FC Denzlingen

Trainer: Marco Dufner (wie bisher).

Zugänge: keine.

Abgänge: Mert Tasim (FC Waldkirch), Yannick Lawson (Freiburger FC), Anes Vrazalica (SV Oberachern).

 