OB-Wahl in Nagold: 95,5 Prozent für Jürgen Großmann

1 Bürgermeister Hagen Breitling (rechts) gratuliert Jürgen Großmann zu seiner Wiederwahl. Ganz links Großmanns Frau Simone. Foto: Fritsch

Der alte ist auch der neue Oberbürgermeister der Stadt Nagold. Und er heißt Jürgen Großmann. Mit seinem Ergebnis bei der OB-Wahl, aber auch mit der Wahlbeteiligung von 16,35 Prozent, zeigte sich der Amtsinhaber am Sonntagabend zufrieden.









Es ist 17.52 Uhr. Das Rathausfoyer ist noch fast leer. Zwei Musiker der Stadtkapelle bauen ihre Instrumente auf, als Jürgen Großmann mit seiner Frau das Rathaus betritt. Glückwünsche will er in diesem Moment noch nicht wirklich entgegen nehmen. Großmann zieht sich zunächst einmal zurück. Bürgermeister Hagen Breitling schwant Böses, was die Wahlbeteiligung angeht. „Was man so hört, sind die Zahlen nicht sonderlich hoch“, sagt er mit einem Schulterzucken. Doch ganz so schlimm sollte es dann aber doch nicht werden.