1 Die DHL hat in der Bergstraße 1 eine neue Paketstation aufgestellt. Foto: DHL Group

Die neue Station der DHL in der Mahlberger Bergstraße ist solarbetrieben und hat 82 Fächer. Wer sie nutzen will, braucht ein Smartphone.









Link kopiert



Die DHL hat eine neue solarbetriebene Packstation (Nummer 101) in der Bergstraße 1 in Mahlberg in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 82 Fächer, erklärt die DHL Group in einer Mitteilung.