Nudisten in Rottweil: Nackte demonstrieren mitten in der Stadt

1 Es wird in Rottweil nicht nur nackt gewandert, sondern auch demonstriert. Foto: pch.vector - freepik / Montage: Ganter Wird Rottweil zu einem Mekka für Nudisten? Nach Nacktwandertagen gibt es jetzt eine Nackt-Demo. Die Organisatoren machen sich dafür sogar das Fasnetsmotto „d´Stadt nab“ zu eigen.







Gleich an zwei Tagen sollen sich in Rottweil Nudisten aus weitem Umkreis treffen. Die zweiten „Rottweiler Nacktwandertage“ werden ab dem Vatertag, 29. Mai, angekündigt – am Sonntag, 1. Juni, soll es dann eine Nackt-Demonstration „Nagged d’Stadt nab“ geben. Diese sei, so heißt es in der Ankündigung, „mit Auflagen genehmigt“.