Notfall in Calw: Feuerwehr befreit Mann, der unter Bagger eingeklemmt ist

Bei einem schweren Arbeitsunfall, der sich am Freitagmorgen in Calw-Stammheim ereignet, zeigt die Calwer Truppe, was sie kann: Sie befreit einen lebensgefährlich Verletzten.
Ein Rettungshubschrauber landet am Freitagmorgen in Stammheim: Auf einem Grundstück im Alemannenweg kommt es kurz vor 8.30 Uhr zu dramatischen Szenen. In einem privaten Garten, so berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, führt ein 32 Jahre alter Landschaftsgärtner Arbeiten mit einem Minibagger aus. Offenbar beim Umdrehen kippt das Arbeitsgerät um. Die Folgen für den Mann, der im Bagger saß und herausfällt, sind verheerend. Das Fahrzeug kommt auf einer Stützmauer zum Liegen und begräbt den Landschaftsgärtner unter sich. Der 32-Jährige wird eingeklemmt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.