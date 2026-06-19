Notfall in Calw: Feuerwehr befreit Mann, der unter Bagger eingeklemmt ist

Bei einem schweren Arbeitsunfall, der sich am Freitagmorgen in Calw-Stammheim ereignet, zeigt die Calwer Truppe, was sie kann: Sie befreit einen lebensgefährlich Verletzten.

Ein Rettungshubschrauber landet am Freitagmorgen in Stammheim: Auf einem Grundstück im Alemannenweg kommt es kurz vor 8.30 Uhr zu dramatischen Szenen. In einem privaten Garten, so berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, führt ein 32 Jahre alter Landschaftsgärtner Arbeiten mit einem Minibagger aus. Offenbar beim Umdrehen kippt das Arbeitsgerät um. Die Folgen für den Mann, der im Bagger saß und herausfällt, sind verheerend. Das Fahrzeug kommt auf einer Stützmauer zum Liegen und begräbt den Landschaftsgärtner unter sich. Der 32-Jährige wird eingeklemmt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.

Für Bergung ist viel Technik erforderlich Die Calwer Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Verletzten zu bergen. Alle fünf Abteilungen waren an dem Einsatz beteiligt, wie Calws Stadtbrandmeister Marcus Frank berichtet. Insgesamt waren die Wehren mit elf Fahrzeugen, darunter ein Kran, und 35 Mann vor Ort.

Der Einsatz sei als „Hilfeleistung 3“ deklariert gewesen, erklärt Frank. „Was ein recht hohes Stichwort ist.“ Weil der Bagger gut fünf Tonnen wiegt, hatten es die Retter mit hohen Lasten zu tun. Entsprechend viel technische Ausstattung sei für die Bergung nötig gewesen. Und diese Technik, sagt der Stadtbrandmeister, müsse eben von vielen Feuerwehrleuten bedient werden.

Bei einem Arbeitsunfall wird ein Landschaftsgärtner in Stammheim unter einem Bagger eingeklemmt. Mit einem hydraulischen Zylinder hebt die Feuerwehr den Bagger an, um den Mann zu befreien. Foto: Feuerwehr Stammheim/Kuhn

Am Unglücksort entfernten die Kräfte zunächst „mit einem hydraulischen Rettungszylinder die Last vom Patienten“, beschreibt der Calwer Kommandant das Vorgehen seiner Truppe. Dieser Rettungszylinder ist eine Art Rohr, das ausfährt und so mehrere Tonnen auseinanderdrücken kann. Im Fall des Exemplars, das in Stammheim zum Einsatz kam, waren es 14 Tonnen.

„Eine 100-prozentige Menschenrettung.“ Marcus Frank Calws Stadtbrandmeister

Die Feuerwehrleute setzten den Zylinder zwischen Stützmauer und Bagger an, und drückten mit seiner Hilfe den Bagger nach oben. So war es den Feuerwehrleuten und Mitarbeitern des Rettungsdienstes möglich, das Opfer zu bergen und auf ein sogenanntes Rettungsbrett zu legen. Ein Notarzt versorgte den Patienten daraufhin zunächst einmal vor Ort. „Die Situation unter dem Bagger war definitiv lebensgefährlich“, sagt Marcus Frank. Der Mann habe im Beckenbereich wesentliche Verletzungen erlitten.

Ein Rettungshubschrauber landet in Calw-Stammheim, um den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik zu fliegen. Foto: Feuerwehr Calw/Frank

Umso zufriedener ist er mit dem Einsatz. „Der Rettungszylinder hat gemacht, was er soll.“ Die Bergung damit habe sehr gut und sehr zügig funktioniert. Und die Feuerwehr hat einem Menschen damit – bestenfalls – das Leben gerettet.

Nach Angaben der Polizei wurde der 32-Jährige bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Hoffnung macht indes, was der Stadtbrandmeister vom Unfallort berichtet: Der Patient sei ansprechbar gewesen. Nach seiner Befreiung und der Erstversorgung brachte ihn der Rettungshubschrauber ins Stuttgarter Katharinenhospital.

Für die Feuerwehr war die Arbeit damit noch nicht getan. Aus dem Bagger war Hydrauliköl ausgelaufen. Deshalb trugen die Feuerwehrleute das verunreinigte Erdreich ab. Mit dem Kran hoben sie anschließend den umgekippten Bagger von der Stützmauer herunter auf die Straße. Nur gut eine Stunde nach dem Unglück war der Einsatz in Stammheim dann auch für die Feuerwehrleute beendet.