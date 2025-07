1 Einsatz der Bergretter am Hasenhorn. Foto: Bergwacht Schwarzwald Zwei Einsätze für die Bergwacht: Am Coaster in Todtnau hat ein Kind medizinische Probleme, im Bereich Notschrei-Stübenwasen stürzt ein Mountainbiker.







Die Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Notschrei, ist am Samstag gleich zweimal gefordert gewesen: um 12.44 Uhr hatte ein Kind an der Coasterbahn in Todtnau ein medizinisches Problem, um 14.17 Uhr war ein Mountainbiker im Bereich Notschrei-Stübenwasen gestürzt, teilt die Bergwacht mit.