Notaufnahme in Villingen: Polizei nimmt aggressiven Klinikbesucher in Gewahrsam

Ein Mann wurde am Samstag von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er sich in der Villinger Notaufnahme in aggressiv verhalten und das Klinikgelände trotz Platzverweis nicht verlassen hat. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann gegen 13 Uhr im Wartebereich der Notaufnahme auf, schrie lautstark herum und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Klinik zu verlassen. Auch ein Platzverweis bis zum Abend brachte keine Einsicht.