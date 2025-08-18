Notaufnahme in Villingen: Polizei nimmt aggressiven Klinikbesucher in Gewahrsam

Am Samstagmittag hat die Polizei einen 47-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem er sich in der Zentralen Notaufnahme in Villingen aggressiv verhalten hat.

Ein Mann wurde am Samstag von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil er sich in der Villinger Notaufnahme in aggressiv verhalten und das Klinikgelände trotz Platzverweis nicht verlassen hat. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mann gegen 13 Uhr im Wartebereich der Notaufnahme auf, schrie lautstark herum und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Klinik zu verlassen. Auch ein Platzverweis bis zum Abend brachte keine Einsicht.

Stattdessen versuchte er erneut, das Gebäude zu betreten und versuchte, mit einer Männerhandtasche nach den Beamten zu schlagen.

Die Polizisten setzten unmittelbaren Zwang ein, brachten den 47-Jährigen zu Boden und nahmen ihn in Gewahrsam. Weder der Mann noch die Einsatzkräfte verletzten sich.

Nach einer Blutentnahme kam er vorübergehend in eine Gewahrsamseinrichtung und konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen werden, so die Polizei.