Norovirus in Lörrach: Wie ist die Lage im Lörracher Kreiskrankenhaus?

Es ist Virenzeit. Neben der Influenza grassiert offenbar das Norovirus. Wir wollten wissen, wie die Situation im Kreisklinikum ist.
Der betagte Vater einer Bekannten liegt derzeit im Lörracher Kreiskrankenhauses. Das Norovirus hat ihn erwischt. Untergebracht ist er auf der Isolierstation: Besucher nicht erlaubt. Das sei für die Erkrankten natürlich eine Herausforderung, weiß der Klinische Geschäftsführer Klaus Steinmeyer-Bauer. „Aber es ist notwendig.“ Denn gerade in einem Krankenhaus mit vielen Schwerkranken, frisch Operierten und auch geschwächten Patienten, müsse eine Verbreitung des Virus’ unbedingt verhindert werden.