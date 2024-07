Norma-Richtfest in Ostelsheim: Das Eröffnungsdatum steht jetzt fest

1 Nach dem Richtspruch versammelt sich die Festgesellschaft vor dem Rohbau des neuen Norma-Marktes in Ostelsheim zum Erinnerungsfoto. Foto: Jeanette Tröger /Picasa

Ein „ganz, ganz spannendes Thema“ – Zitat Altbürgermeister Jürgen Fuchs – hat die nächste wichtige Etappe genommen. An der zukünftigen Filiale des Lebensmittel-Discounters in der Gäugemeinde wurde gefeiert.









Zügig ging das Aufrichten der Pultdachbinder auf der Baustelle des neuen Norma-Marktes in Ostelsheim vonstatten und mittlerweile ist das Dach drauf und dicht. „Wir sind ein bissle spät dran mit dem Richtfest“, stellte der Leiter der Eutinger Norma-Niederlassung Frank Baderschneider fest. Rechnet man jedoch zurück bis zum Spatenstich am 15. Februar, „haben wir nicht so lange Zeit gebraucht bis zum Richtfest“, mit dem das „ganz, ganz spannende Thema“, wie es Altbürgermeister Fuchs nannte, wieder einen entscheiden Etappenschritt hin in Richtung der Eröffnung des Marktes Ende September 2024 genommen hat.