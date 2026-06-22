Noch mehr sparen: Warum das Haushaltsloch im Kreis Lörrach auf 14 Millionen Euro wächst

Beim eingeplanten Fehlbetrag von rund vier Millionen Euro im Kreishaushalt 2026 bleibt es nicht, wie Landrätin Marion Dammann im Beisein ihrer Dezernatsleiter am Montag erklärte. Geringere Einkünfte aus der Grunderwerbsteuer (minus 1,3 Millionen) und ein Mehrbedarf im Sozial- und Jugendbereich von acht bis zehn Millionen Euro sorgen für eine Unterdeckung von etwa 14 Millionen Euro. „Die zusätzlichen Kosten im Jugendbereich haben wir so nicht eingeplant“, erklärte Finanzdezernent Thomas Wiesler.

Die Kosten, insbesondere in der Eingliederungshilfe, seien in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Angesichts der Prognose sei die Haushaltssperre notwendig, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises zu sichern, betonte Dammann im Rahmen eines Pressegesprächs am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“. Mehr Hilfeempfänger und deutlich erhöhte Kosten pro Fall im Bereich Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Schulbegleitung und anderer Leistungen trügen zu dieser Entwicklung bei. Insbesondere in der Schulbegleitung kam es zu unerwarteten Fallsteigerungen von 25 Prozent über dem Planwert, wie weiter zu erfahren war.

Sperre ist unabdingbar

Die Folge: eine Haushaltssperre mit sofortiger Wirkung. Dieser Schritt sei unabdingbar, um den Landkreis finanziell zu stabilisieren und weiterhin gestaltungsfähig zu bleiben, kommentierte Dammann die Maßnahme, die der Verwaltungsausschuss mitsamt Einsparmaßnahmen am 15. Juli bestätigen wird. Dann stehen die Überprüfung der Standards und der Nachtragshaushalt 2027 auf der Agenda. Letzteren soll der Kreistag nach seinen Vorberatungen am 2. Dezember verabschieden.

Steigende Kosten

Der Kreis Lörrach steht mit seinem prekären Haushalt nicht allein dar, wie die Landrätin im Rahmen des Aktionstags betonte: „Nach Angaben des Städtetags Baden-Württemberg können rund 87 Prozent der Kommunen im Land für 2026 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen – die Finanzlage ist also kein Einzelfall, sondern betrifft nahezu flächendeckend Landkreise, Städte und Gemeinden.“

Und weiter: „Angesichts der schwierigen finanziellen Lage auf kommunaler Ebene wird es endlich Zeit, dass Bund und Land den Landkreisen und Kommunen nicht nur immer mehr Aufgaben, gesetzliche Pflichten und Standards auferlegen, sondern durch eine angemessene finanzielle Ausstattung gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Aufgaben auch angemessen erfüllt werden können und wir nicht wie bisher vor Ort auf immer weiter steigenden Kosten sitzen bleiben. Wir sind am Limit. Und ich hoffe, dass dieser Aktionstag ein deutliches Zeichen setzt und allen die dramatische Situation der kommunalen Ebene vor Augen führt.“

Ziel müsse es jetzt sein, die Kommunalfinanzen zu stabilisieren, den Sozialstaat zukunftsfähig aufzustellen und Bürokratie endlich wirksam abzubauen. Die Kreise seien nicht auskömmlich finanziert, betonte Dammann. Und an der Stellschraube Kreisumlage – also jenen Mittel, die Städte und Gemeinden an den Kreis abführen – könne auch nicht weiter gedreht werden. Denn Städten und Gemeinden gehe es finanziell ebenfalls schlecht.

Spürbare Einschnitte

Dammann zufolge wird die Haushaltssperre zu spürbaren Einschnitten auch für die Mitarbeiter führen. Im alltäglichen Kontakt der Bürger mit dem Landratsamt soll es voraussichtlich aber keine gravierenden Einschränkungen geben, hieß es weiter. Gegebenenfalls könne es in einzelnen Bereichen zu längeren Bearbeitungszeiten kommen, so Dammann.

Und was bedeutet die Haushaltssperre konkret? Mit der Haushaltssperre würden Ausgaben auf das unbedingt Notwendige reduziert: „Alle Kernaufgaben und Dienstleistungen für die Bürger werden selbstverständlich weiterhin erbracht“, stellt Dammann klar. Allerdings werden alle nicht gesetzlich vorgegebenen Leistungen des Landkreises auf den Prüfstand gestellt. Darüber hinaus will die Verwaltung Stellen verzögert wiederbesetzen sowie alle nicht dringend notwendigen Maßnahmen und Projekte in diesem Jahr zurückstellen. Bereits laufende und vertraglich vereinbarte Projekte und Investitionen sind laut Verwaltung in ihrem Kern davon nicht betroffen. Zahlungsunfähig sei der Landkreis im Zuge der Haushaltssperre nicht. Diese soll weitere Belastungen der Finanzlage und der Liquidität des Kreises vermeiden. Die Verwaltung erarbeitet neben den ohnehin schon geplanten Ausgabenkürzungen weitere Einsparungen für die kommenden Jahre. Parallel soll die Verwaltungsinnovation vorangetrieben werden – Stichwort Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.