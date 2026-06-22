Noch mehr sparen: Warum das Haushaltsloch im Kreis Lörrach auf 14 Millionen Euro wächst

Landrätin Dammann hat am Montag eine Haushaltssperre verhängt, die zunächst bis Jahresende gelten soll.
Beim eingeplanten Fehlbetrag von rund vier Millionen Euro im Kreishaushalt 2026 bleibt es nicht, wie Landrätin Marion Dammann im Beisein ihrer Dezernatsleiter am Montag erklärte. Geringere Einkünfte aus der Grunderwerbsteuer (minus 1,3 Millionen) und ein Mehrbedarf im Sozial- und Jugendbereich von acht bis zehn Millionen Euro sorgen für eine Unterdeckung von etwa 14 Millionen Euro. „Die zusätzlichen Kosten im Jugendbereich haben wir so nicht eingeplant“, erklärte Finanzdezernent Thomas Wiesler.