Zwei Bezirksligaspiele gingen am Mittwochabend über die Bühne.

In Staffel I empfing der SV Dotternhausen auf seinem Kunstrasenplatz den FC Grosselfingen. Die Hausherren behielten in einer taktisch und technisch hochwertigen Bezirksligapartie mit 2:1 die Oberhand. FCG-Spielertrainer Fabio Pflumm analysierte nach Abpfiff: „Nach einem Spiel das du verlierst, findest du normal immer Kritikpunkte. Wir haben es aber gegen die spielerisch beste Mannschaft der Liga durchweg gut gemacht. Wir haben allerdings zwei blöde Gegentore bekommen.“

Freistoß führt zur Führung

In der Tat waren die Treffer aus Sicht der Gäste vermeidbar. Das 1:0 erzielte der starke Niklas King in der 12. Minute per Freistoß, Torhüter Nick Sulzer half hierbei aber kräftig mit. Auch beim 2:0 kurz vor der Halbstundenmarke sah er nicht gut aus. So ließ er einen Abschluss von Nico Zirn abprallen, wieder war King der Nutznießer. Die Situation hätte aber bereits im Vorfeld besser geklärt werden können.

Auf der anderen Seite parierte SVD-Torhüter Daniel Dannecker gegen Marko Blazevic (33.) und Kevin Schneider zwei Mal herausragend. „Da hält er uns im Spiel, das war stark. Die 1. Halbzeit fand ich generell top von uns. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zu wenig gute Ballbesitzphasen, das hat uns wehgetan“, gab Matthias Mauz zu Protokoll.

Anschlusstreffer kommt zu spät

So verpasste Elias Maiberg in der 58. Minute aus kurzer Distanz zwar das 3:0 – insgesamt waren Chancen nach dem Seitenwechsel aber Mangelware. Grosselfingen gab sich aber nie geschlagen und schaffte in der 89. Minute doch den Anschluss. Nach einem Gewühl war wohl Vincenzo Laurato zuletzt am Ball, welcher anschließend Dannecker durch die Hosenträger kullerte. Es blieb aber schlussendlich beim 2:1 für Dotternhausen.

Trillfingen verliert

Nicht erfolgreich verlief das Gastspiel des TSV Trillfingen in Bubsheim. Trotz einer 1:0 Führung (Thomas Stehle in der 28. Minute) verlor das Team von Fabian Singer mit 1:3. Bis eine Viertelstunde vor Schluss sah es noch nach einer Punkteteilung aus, dann traf der SVB zwei weitere Male.