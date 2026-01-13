Neujahrsempfang in Schopfheim: Landrätin fordert Mut zur Veränderung

Zuversicht verbreitete Landrätin Marion Dammann in ihrer Rede beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Landkreis und der Stadt Schopfheim.
Es waren die großen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart, die Landrätin Marion am Montag in der gut besuchten Schopfheimer Stadthalle in den Fokus rückte. Nach den Eröffnungsworten von Bürgermeister Dirk Harscher sprach sie über die Verunsicherung der Menschen durch Kriege, internationale Krisen, Cyberangriffe und die fragile Sicherheitslage. Und: „In unserer Gesellschaft scheint die gemeinsame Wertebasis brüchig zu sein. Werte wie ein respektvoller, offener und toleranter Umgang miteinander, ein gemeinsames Verständnis von Recht und Unrecht oder das Korrespondieren von Rechten und Pflichten sowie die Anerkennung völkerrechtlicher Regelungen werden infrage gestellt.“