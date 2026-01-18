Neujahrsemfang im Kleinen Wiesental: Das Millionen-Projekt Radweg wird konkret

Dass man den offiziellen Teil eines Neujahrsempfangs in nur einer Stunde über die Bühne bringen kann, bewies Bürgermeister Stefan Niefenthaler im Kleinen Wiesental.
Brechend voll war das kleine Bürgerzentrum in Bürchau beim ersten Neujahrsempfang des neuen Bürgermeisters. Mit nur 100 Sitzplätzen platzte der Empfang förmlich aus allen Nähten, der Geselligkeit war die Enge allerdings förderlich. Und als bei der Ansprache von Stefan Niefenthaler das Mikro ausfiel, war das auch nicht weiter schlimm, man hörte den Bürgermeister auch so gut bis in die letzte Reihe.