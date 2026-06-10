Neues Wasserwerk in Deißlingen: Dieser Spatenstich bedeutet einen Quantensprung für die Verbraucher

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat in Deißlingen eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der Region begonnen.

Der Zweckverband Keckquellen (ZVK) baut ein neues Wasserwerk, um die Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen. Rund 12 Millionen Euro investiert der Verband; das Land Baden-Württemberg fördert den Neubau mit rund 1,50 Millionen Euro. ZVK-Verbandsvorsitzender und Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth, Landrat Christoph Keckeisen sowie Vertreter der beteiligten Kommunen, Planungsbüros und Bauunternehmen.

Herzliche Begrüßung: Jürgen Roth-VS, Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich und Gregor Gülpen. Foto: Reinhardt Bei einer Führung erhielten sie Einblicke in die Baustelle.

In seiner Rede erinnerte Ulbrich an die lange Geschichte der interkommunalen Wasserversorgung: Bereits 1895 entstand im Neckartal bei Deißlingen eines der ersten gemeinsamen Wasserwerke der Region. In den 1970er-Jahren führte der Bau der A81 zur Gründung des heutigen Zweckverbands, um die Quellvorkommen dauerhaft zu schützen. „Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es erscheint uns im Alltag selbstverständlich, aber es erfordert enorme Anstrengungen und Weitsicht, diese Ressource zu pflegen“, sagte Ulbrich.

Jürgen Roth hob die tief verwurzelte Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden im Neckartal hervor. Eine verlässliche und moderne Infrastruktur sei Lebenselixier und wirtschaftliche Grundlage der Region. Das neue Wasserwerk sei ein starkes Signal gelebter interkommunaler Partnerschaft, von der die Bürgerinnen und Bürger in Villingen-Schwenningen und den Nachbarkommunen über Jahrzehnte profitieren würden.

5000 Kubikmeter Erdewerden bewegt

Projektleiter Dominik Bordt vom Ingenieurbüro BIT-Ingenieure erläuterte die Dimensionen der Baustelle: Beim Aushub werden rund 5000 Kubikmeter Erde bewegt. Der reine Erdaushub soll bei günstiger Witterung in etwa 14 Tagen abgeschlossen sein. Das ausgehobene Kalkstein- und Schiefermaterial bleibt vor Ort, wird zwischengelagert und später für Hinterfüllung und Böschungsgestaltung wiederverwendet. Das spart Deponie- und Transportkosten und schont Verkehrswege.

Die Pläne des neue Wasserkraftwerks erklärte Dominik Brodt anschaulich. Foto: Reinhardt

Brodt kündigte augenzwinkernd an, das Projekt pünktlich und im Kostenrahmen fertigstellen zu wollen. Das neue Wasserwerk wird mit einer zweistraßigen Niederdruck-Umkehrosmose ausgestattet, um das sehr harte Quellwasser gezielt zu enthärten. Der natürliche Härtegrad von 28 Grad deutscher Härte (°dH) soll auf 9 °dH gesenkt werden.

Gregor Gülpen, Geschäftsführer des ZVK und der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), verdeutlichte die künftige Leistung und technologische Bedeutung der Anlage. Rechnerisch könnten mit der Durchflussleistung des neuen Werks alle zehn Sekunden 15 Badewannen gefüllt werden.

Gülpen betonte, die geplante Enthärtung sei ein echter Quantensprung für die Verbraucher. Durch die Reduzierung der Härte könne das heimische Wasserwerk künftig voll ausgelastet werden. Das stärke die regionale Wertschöpfung und senke die Abhängigkeit von teurerem Bodenseewasser.

Landrat betont regionale Unabhängigkeit

Landrat Christoph Keckeisen betonte die Bedeutung regionaler Unabhängigkeit und einer verlässlichen Versorgung. Das neue Werk werde der Region ermöglichen, flexibel auf veränderte klimatische und geologische Rahmenbedingungen zu reagieren.

Errichtet wird das Wasserwerk oberhalb des bisherigen Standorts im Neckartal. Nach der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2029 soll das bestehende Wasserwerk als Pumpstation weitergenutzt werden, um Rohwasser zum höher gelegenen Neubau zu fördern. Das Gelände wird aus Sicherheits- und Quellschutzgründen eingezäunt; die Trinkanlage im Neckartal für Wanderer, Schulklassen und Kinder bleibt jedoch erhalten. Zum Abschluss überreichte Tobias Lange, Bereichsleiter der Stadtwerke VS, Bürgermeister Ulbrich einen eigens gravierten Spaten.

Ralf Ulbrich (links) erhielt ein besonderes Geschenk von Daniel Oeschger. Foto: Reinhardt

Anschließend gaben die Verantwortlichen mit dem symbolischen Spatenstich offiziell den Startschuss für das 12-Millionen-Euro-Projekt. Beim anschließenden Umtrunk wurden frisches Quellwasser und ein kleines Vesper gereicht.