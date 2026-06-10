Neues Wasserwerk in Deißlingen: Dieser Spatenstich bedeutet einen Quantensprung für die Verbraucher

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat in Deißlingen eines der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der Region begonnen.
Der Zweckverband Keckquellen (ZVK) baut ein neues Wasserwerk, um die Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen. Rund 12 Millionen Euro investiert der Verband; das Land Baden-Württemberg fördert den Neubau mit rund 1,50 Millionen Euro. ZVK-Verbandsvorsitzender und Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth, Landrat Christoph Keckeisen sowie Vertreter der beteiligten Kommunen, Planungsbüros und Bauunternehmen.