Quartier in Lörrach-Brombach: Spatenstich für Punkthaus der Schöpflin Stiftung auf dem Fabric-Areal

In Kürze starten die Arbeiten für das Punkthaus und den Park auf dem Fabric-Areal der Schöpflin Stiftungin Lörrach-Brombach – der Auftakt einer neuen Quartiersentwicklung.
„Das ist ein Triumph der Hartnäckigkeit“: Stifter Hans Schöpflin nutzte vor zahlreichen Gästen auf dem Fabric-Areal die Gelegenheit, den ebenso langen wie steinigen Weg zu diesem Spatenstich nachzuzeichnen. Angefangen von der ersten, bald wieder verworfenen Projektentwicklung, über die Wunschproduktion, bei der Bürger ihre Vorschläge zur Areal-Gestaltung einbringen konnten, bürokratische Hürden, gute Gespräche mit Stadt und Planern, bis zur Baugenehmigung. Und nun, endlich: der Baubeginn – 14 Jahre nach dem Erwerb des Grundstücks.