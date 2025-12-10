Quartier in Lörrach-Brombach: Spatenstich für Punkthaus der Schöpflin Stiftung auf dem Fabric-Areal

In Kürze starten die Arbeiten für das Punkthaus und den Park auf dem Fabric-Areal der Schöpflin Stiftungin Lörrach-Brombach – der Auftakt einer neuen Quartiersentwicklung.

„Das ist ein Triumph der Hartnäckigkeit“: Stifter Hans Schöpflin nutzte vor zahlreichen Gästen auf dem Fabric-Areal die Gelegenheit, den ebenso langen wie steinigen Weg zu diesem Spatenstich nachzuzeichnen. Angefangen von der ersten, bald wieder verworfenen Projektentwicklung, über die Wunschproduktion, bei der Bürger ihre Vorschläge zur Areal-Gestaltung einbringen konnten, bürokratische Hürden, gute Gespräche mit Stadt und Planern, bis zur Baugenehmigung. Und nun, endlich: der Baubeginn – 14 Jahre nach dem Erwerb des Grundstücks.

Ein gelungenes Beispiel für Public-Private-Partnership (öffentlich-private Partnerschaft) sagte Schöpflin. Schon beim Grunderwerb für die benachbarte Brombacher Sporthalle kam dieser Gedanke zum Tragen.

Ein neues Regenwasserkonzept

Ulrike Dix von AFF Architekten erläuterte das Raumkonzept des Hauses und wie das Gebäude gestalterische Bezüge zur Nachbarschaft und zum Ort herstellt. Landschaftsarchitekt Johann Senner von Planstatt Senner sprach über die angestrebte Verbesserung der Biodiversität und ein neuen Regenwasserkonzept: „Kein Wassertropfen verlässt in einem Rohr das Gelände“, sagte Senner.

„Herr Schöpflin, Sie sind ein mutiger Macher“

Von Seiten der Stadt wandte sich zunächst Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic an Hans Schöpflin. Sie würdigte ihn als Mensch, „der die Stadt mit prägt: Sie sind ein mutiger Macher.“ Oberbürgermeister Jörg Lutz schloss die Familie des Stifters in seinen Dank mit ein. Ortsvorsteherin Silke Herzog hob die Bedeutung des Ärztezentrums im Punkthaus für Brombach hervor. Indes sei das Projekt auch unter zahlreichen anderen Gesichtspunkten „ein großer Gewinn.“

Für Menschen zwischen einem und 99 Jahren

Mit dem Punkthaus soll ein „Haus für alle“ entstehen: „Kultur und Kunst, kreativ sein, Bewegungs- und Spielangebote nutzen, essen und trinken, lesen und nachdenken, sich mit anderen treffen und austauschen kann – all das wird Platz finden im neuen Gebäude- und Parkensemble auf dem künftigen Schöpflin Campus“, schreibt die Stiftung.

„Wir wollen einen Ort schaffen, der alle anspricht: Menschen aus der Nachbarschaft und aus der gesamten Stadt, Kulturinteressierte, Engagierte und viele mehr“, sagte Schöpflin.

„Wir wünschen uns, dass die Menschen diesen neuen Ort wie ein verlängertes Wohnzimmer annehmen“, beschreibt Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand, die Nutzungsideen für das Areal.

Ein Veranstaltungsraum für 200 Gäste

Das neue Gebäude an der Franz-Ehret-Straße wird insgesamt sieben Stockwerke und 2400 Quadratmeter umfassen. Da es in einem Erdbebengebiet liegt, haben die Planer Massivbauteile mit einem Holzbau kombiniert, im Erdgeschoss öffnet sich ein transparenter Sockel zur Parklandschaft hin.

Während in den oberen Stockwerken Gäste-Apartments, Büros der Schöpflin Stiftung und ihrer Einrichtungen, das Hausarztzentrum Brombach sowie eine weitere Arztpraxis einziehen werden, sind in den unteren Etagen Angebote für die Allgemeinheit vorgesehen. Das Herz des Hauses bildet die flexibel bespielbare, zweigeschossige Halle im Erdgeschoss. Sie bietet rund zweihundert Gästen Platz. Dazu wird es unter anderem ein Labor für Schüler sowie Workshopräume geben, einen Nachbarschaftsraum, den örtliche Initiativen und Vereine nutzen können sowie ein Café.

Der Park auf dem Fabric-Areal

Der neue Park soll viel Raum für Bewegung und Begegnung bieten. In die naturnahe Bepflanzung mit offener Wegführung werden verschiedene Sport- und Spielbereiche sowie eine Wasserfläche integriert. Dieses sogenannte „Wetland“ sorgt als zentrale Wasserfläche für Abkühlung im Sommer.

Im Januar beginnen die Bauarbeiten

Der Spatenstich markierte nun den Start des Bauprojekts, kurz bevor im Januar die Bagger anrollen.

Die Arbeiten für den Park starten in der zweiten Jahreshälfte 2026. Die Fertigstellung für Haus und Park ist für Ende 2027 geplant.