Neues Projekt des TV: Premiere der Fitnessnacht in Schuttertal findet großen Anklang

1 Beim Warm-up-Workout wurden die Teilnehmer der Fitnessnacht direkt in Schwung gebracht. Foto: Axel Dach 60 Teilnehmer kamen am Freitagabend nach Schuttertal, um das Programm aus Bewegung, Musik und Entspannung auszuprobieren. Es überzeugte.







Den Auftakt machte ein Workout, das die Teilnehmer in Schwung brachte. Anschließend begannen die verschiedenen Trainingsformen, für die man sich vorab anmelden konnte. Ob fließende Bewegungen beim Yoga mit Anita Hummel, mitreißende Rhythmen bei Dance- und Step-Aerobic mit Lena Hummel oder intensive Einheiten wie Langhantel-Workout und Bauch Express mit Dorothea Meßner – für jedes Fitnesslevel gab es die passende Herausforderung.