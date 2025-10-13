Neues Projekt des TV: Premiere der Fitnessnacht in Schuttertal findet großen Anklang
1
Beim Warm-up-Workout wurden die Teilnehmer der Fitnessnacht direkt in Schwung gebracht. Foto: Axel Dach

60 Teilnehmer kamen am Freitagabend nach Schuttertal, um das Programm aus Bewegung, Musik und Entspannung auszuprobieren. Es überzeugte.

Den Auftakt machte ein Workout, das die Teilnehmer in Schwung brachte. Anschließend begannen die verschiedenen Trainingsformen, für die man sich vorab anmelden konnte. Ob fließende Bewegungen beim Yoga mit Anita Hummel, mitreißende Rhythmen bei Dance- und Step-Aerobic mit Lena Hummel oder intensive Einheiten wie Langhantel-Workout und Bauch Express mit Dorothea Meßner – für jedes Fitnesslevel gab es die passende Herausforderung.

 

Für Ausgleich und Ruhe sorgten Traumreisen mit Entspannung, während Laura Popp mit Workouts Akzente setzte. Kräftigungsfans kamen bei Elke Thiemes auf ihre Kosten. Alle Trainerinnen stammen aus den Reihen des TV, darauf kann der Verein sicherlich besonders stolz sein.

Der Vorstand zeigte sich rundum zufrieden: „Wir konnten uns als Verein hervorragend präsentieren, und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv“, so die Vorsitzenden Conny Klumpp und Bettina Rosenkranz. Ein hochwertiges und gesundes Buffet wurde eigens für die Fitnessnacht zubereitet. Dieses kam bestens an und rundete den sportlichen Abend auf besondere Weise ab.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 